MEB ve ÖSYM 2025 Sınav Görevlisi Ücretleri Belli Oldu: LGS, YKS, ALES ve DGS'de Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sorumlusu Ne Kadar Alacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda görev alan öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları için 2025 yılı görevli ücretleri açıklandı. LGS, YKS, ALES ve DGS gibi önemli sınavlarda görev alacak olanlar, bu yıl ne kadar ödeme alacaklarını merak ediyordu.

Sınav dönemlerinin yaklaşmasıyla birlikte, sınavlarda gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu gibi görevlerde bulunan personelin alacağı ücretler netlik kazandı. İşte kalem kalem 2025 sınav görevli ücretleri…

2025 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan personelin 2025 yılı ücretleri şu şekilde açıklandı:

Bina Sınav Sorumlusu: 1.720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.521 TL

Bina Yöneticisi: 1.384 TL

Salon Başkanı: 1.338 TL

Gözetmen: 1.223 TL

Yedek Gözetmen: 1.070 TL

2025 MEB SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

MEB tarafından uygulanan sınavlarda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler ise brüt ve net olarak şu şekilde duyuruldu:

Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL

SINAV GÖREVİ EK GELİR SAĞLIYOR

LGS ve YKS gibi merkezi sınavlarda görev almak, öğretmenler için önemli bir ek gelir kapısı olmaya devam ediyor. Her sınavda binlerce öğretmen farklı görevlerde bulunarak hem eğitim sürecine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi