Devlet Korumasındaki Çocuklar İntihar mı Etti? Bakanlık Yalanladı, Bu Sorular Cevapsız Kaldı

Bakanlık koruması altındaki çocukların aynı anda intihara kalkıştığı haberleri kamuoyunun gündemine otururken, bakanlık iddiaları yalanladı. Ancak bakanlığın yalanlamasında, çocukların çamaşır suyuna nasıl ulaştıkları ve neden yurttan kaçmak istedikleri cevapsız kaldı.

Devlet Korumasındaki Çocuklar İntihar mı Etti? Bakanlık Yalanladı, Bu Sorular Cevapsız Kaldı
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Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Bakanlık korumasındaki 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı" haberlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, mayısta çocuk evi sitesindeki 5 çocuğun çamaşır çamaşır suyu içtiğini beyan etmesi üzerine, tüm tedbirler alınarak hastaneye sevk edildikleri ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Uzmanlar aracılığı ile çocuklarla yapılan görüşmelerde çocukların kendilerine herhangi bir zarar verme niyetleri olmadıklarını söyledikleri kaydedilirken, “Aynı gün içinde taburcu edilen ve kuruluşa dönen çocuklarımıza gerekli psikososyal destek sağlanmaya devam edilmektedir” denildi.

Bakanlığın açıklamasının devamında, “Bu tür hassas konularda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek haberlerin dikkatle ele alınması büyük önem taşımaktadır. “Bakanlığımız, koruması altındaki tüm çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini sağlıklı bir zeminde devam ettirmek için titizlikle çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

YURTTAN KAÇMAK İSTEMİŞLER!

15 yaşındaki bir çocuk, emniyetteki ifadesinde, çamaşır suyunu temizlik odasındaki görevliden temizlik yapma maksadıyla çamaşır suyu istediklerini söyledi. Çocuk, amaçlarının hastaneye götürülmelerinin ardından kaçmak için çamaşır suyu içtiklerini söyledi. Bir diğer çocuk ise, kurumda kendisinin dinlenmediğini ve kendisini ifade edemediğini söyledi.

Ancak, çocukların çamaşır suyuna nasıl bu denli kolay bir şekilde ulaşabildikleri ve neden yurttan kaçmak istediklerine ilişkin sorular yanıtsız kaldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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