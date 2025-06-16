Besim Dutlulu Kimdir, Hangi Partiden? Ferdi Zeyrek'in Yerine Seçilen Yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Hayatı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde önemli bir görev değişimi yaşandı. Mevcut Başkan Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından gözler Büyükşehir Belediye Meclisi’ne çevrildi. Yapılan oylama sonucunda, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Peki Besim Dutlulu kimdir, kaç yaşında? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden seçildi? İşte yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun hayatı...

YENİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI BESİM DUTLULU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Eylül 1979 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğan Besim Dutlulu, köklü bir eczacı ailesine mensup. Annesi ve babası da eczacı olan Dutlulu'nun babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi’nden Akhisar Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Eğitim hayatına Akhisar’da başlayan Besim Dutlulu, ortaokul ve lise yıllarını İzmir’de yatılı olarak geçirdi. Lise sonrası eğitimine Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde devam etti ve 2005 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ailesine ait eczaneyi devralarak Akhisar’da mesleki kariyerine adım attı.

BESİM DUTLULU HANGİ PARTİDEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ?

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılan Besim Dutlulu, uzun süre Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilciliği görevini üstlendi. 2018 yılında CHP’den Akhisar Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıklayan Dutlulu, aynı yıl partisi tarafından yapılan eğilim yoklamasında en yüksek oyu alarak resmi aday olarak belirlendi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olarak seçim yarışına katılan Dutlulu, yüzde 55,41 oy oranı (61.001 oy) ile Akhisar Belediye Başkanı seçildi.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

Siyasi kimliğinin yanı sıra sosyal alanda da aktif olan Besim Dutlulu, Akhisar’daki pek çok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Ayrıca eczacılık sektörüne yönelik faaliyet gösteren EDAK, ÇEKOP ve FARMAKOOP gibi kuruluşların da üyesidir.

BESİM DUTLULU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? BESİM DUTLULU'NUN EŞİ KİM?

2005 yılında Özge Dutlulu ile evlenen Besim Dutlulu’nun, Ege ve Simge adında ikiz çocukları vardır. Ailesiyle birlikte Akhisar’da yaşamını sürdüren Dutlulu, halkla iç içe siyaset anlayışıyla tanınıyor.

Kaynak: Haber Merkezi