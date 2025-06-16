Türkiye’nin Konuştuğu Doktor Vahşetinde Kan Donduran Yeni Detaylar! Dehşet Evinden Çıktı… Hepsine Aynı Şeyi Yapmış

Türkiye’nin konuştuğu dehşette 28 yaşındaki cani doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamedeki detaylar kan dondurdu. Şüphelinin yavru köpekleri koli içerisinde evine götürüp, evde cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayıp öldürdüğü ortaya çıktı.

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Türkiye’nin Konuştuğu Doktor Vahşetinde Kan Donduran Yeni Detaylar! Dehşet Evinden Çıktı… Hepsine Aynı Şeyi Yapmış
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan vahşette yeni bir gelişme yaşandı. Sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Türkiye’nin Konuştuğu Doktor Vahşetinde Kan Donduran Yeni Detaylar! Dehşet Evinden Çıktı… Hepsine Aynı Şeyi Yapmış - Resim : 1

İLANDAN SAHİPLENMİŞ

Hayvanlara dehşeti yaşatan saldırganın 8 yavru köpekten 3’ünü 30 Mart 2025’te, 5’ini ise 26 Nisan 2025’te sosyal medya üzerinden verilen ücretsiz sahiplendirme ilanları aracılığıyla temin ettiği öğrenildi.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

İddianamede yer alan bir detay ise kan dondurdu. Saldırganın yavru köpekleri koli içerisinde ikametine götürüp, evde cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayıp öldürdüğü belirtildi.

Türkiye’nin Konuştuğu Doktor Vahşetinde Kan Donduran Yeni Detaylar! Dehşet Evinden Çıktı… Hepsine Aynı Şeyi Yapmış - Resim : 2

43 BİN GÖRÜNTÜ DEPOLAMIŞ

Yapılan dijital incelemeler ve bilirkişi raporuna göre saldırganın köpekler ve diğer hayvanlara yönelik cinsel istismar içerikli yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depolayıp kaydettiği, bu yönüyle de ‘müstehcenlik’ suçunu işlediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Saldırgan hakkında, 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava açıldı.

'KÖPEKLERİN ÖLÜSÜNE RASTLAMADIM'

Saldırgan kendini pişkince şöyle savunmuştu: İnternette ilanda görmüştüm. Köpekleri sağlıklı bir şekilde teslim aldım. Hekim olarak görev yapıyor olmam nedeniyle hafta içi farklı bir ikamette kalıyorum. Hafta sonları ise başka bir yerdeki müstakil evimde kalıyorum. Tam tarihini hatırlayamadığım bir vakitte evimde olduğum sırada sahiplendiğim 5 adet yavru köpek evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gitmiş. Camın açık olmasının sebebi evi havalandırmaktı. Hafta içi ikametimde bulunmadığım sırada köpeklerin beslenmesini sağlamak için yeteri kadar yiyeceği beslediğim alana bırakıyorum. Ayrıca hafta içi bir veya iki gün kontrol amaçlı evime gidip geliyorum. Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine yahut ölüsüne rastlamadım.

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Kaynak: DHA

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