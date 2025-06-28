İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar

Karabük’te yaşayan Yavuz ve Fatma Gün çifti, 2 yıl önce merakla adım attıkları salep orkidesi üretiminde bu yıl yüz güldüren bir hasat elde etti. Endemik bir bitki türü olan ve doğadan toplanması yasak olan salep orkidesinin yetiştiriciliği, yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özel izniyle gerçekleştirilebiliyor.