İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar
Sadece 2 yıl önce küçük bir alanla başladılar, şimdi hem kazançları katlandı hem de taleplere yetişemiyorlar. Ailece ekip biçtikleri ürünle evlerinden çıkmadan büyük gelir elde ediyorlar.
Kaynak: AA
Karabük’te yaşayan Yavuz ve Fatma Gün çifti, 2 yıl önce merakla adım attıkları salep orkidesi üretiminde bu yıl yüz güldüren bir hasat elde etti. Endemik bir bitki türü olan ve doğadan toplanması yasak olan salep orkidesinin yetiştiriciliği, yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özel izniyle gerçekleştirilebiliyor.
DEVLET İZNİYLE 2 YIL ÖNCE EKMEYE BAŞLADILAR
Kapullu Mahallesi’nde yaşayan Gün çifti, üretime başlamadan önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli izinleri aldı. Yasal yollarla temin ettikleri faturalı salep yumrularını kendi imkanlarıyla toprakla buluşturan çift, bu yıl 1500 fide ile başladıkları üretimde 60 kilogram ürün elde etti.
HEDEF 9 BİN FİDEYE ULAŞMAK
42 yaşındaki Yavuz Gün, iki yıldır salep üretimi yaptıklarını ve bu işten oldukça memnun olduklarını söyledi. “Bu yıl verim beklediğimizin üzerindeydi. Gelecek yıl 9 bin fide dikmeyi hedefliyorum. Bu işi yapmak isteyen herkese gönül rahatlığıyla öneririm” diyen Gün, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinden de her aşamada destek aldıklarını vurguladı.
"EVDEN BİLE YÜRÜTÜLECEK BİR İŞ"
Şu an 300 metrekarelik alanda üretim yaptıklarını söyleyen Gün çifti, ilerleyen dönemde bu alanı 4-5 dekara çıkarmayı planlıyor. Ailecek üretim yaptıklarını dile getiren 34 yaşındaki Fatma Gün ise, "Başta sadece merakla başladık ama kazancı oldukça tatmin edici.
Kadınların da kolaylıkla yapabileceği, evden yürütülebilecek bir iş" sözleriyle genç girişimcilere cesaret verdi. Gün çifti, salep üretiminin hem doğayı koruyarak hem de ekonomik anlamda kazanç sağlayarak sürdürülebilir bir gelecek sunduğunu belirtiyor.