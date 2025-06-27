Kolesterolü Söküp Atıyor, Vücudu Baştan Ayağa Yeniliyor! Faydası Saymakla Bitmiyor

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Araştırma kapsamında katılımcılar iki gruba ayrıldı. İlk grup günlük beslenme alışkanlıklarına devam ederken, ikinci grup ise cips ve kurabiye gibi atıştırmalıklarını çiğ ve tuzsuz pekan ceviziyle değiştirdi. Günde ortalama 57 gram (yaklaşık 30-35 yarım ceviz) tüketen bu grup, sadece 12 haftada LDL seviyelerinde ortalama 7 mg/dL, trigliserit düzeylerinde ise 16 mg/dL düşüş yaşadı. Bu iyileşmeler kontrol grubunda gözlenmedi.

KOLESTEROLDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Aynı zamanda, toplam kolesterolde 8 mg/dL'yi aşan bir düşüş kaydedildi. Araştırmacılar, bu olumlu etkilerin doğrudan cevizdeki sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlarla bağlantılı olduğunu belirtti. Texas Kalp Enstitüsü’nden kardiyolog Dr. Matthew Segar, özellikle cevizdeki oleik asidin karaciğerde zararlı lipoprotein üretimini azalttığını ve bu yolla LDL’nin düşmesine katkı sağladığını vurguladı.

DİYET KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Ceviz tüketen grubun diyet kalitesinde de dikkat çeken bir artış yaşandı. Katılımcıların beslenme puanı 9 birim yükselirken, günlük lif alımı 3 gram arttı ve ilave şeker tüketiminde azalma görüldü. Ayrıca, cevizde yer alan ellajik asit iltihaplanmayı azaltırken, flavonoidler damar fonksiyonlarını destekleyerek daha sağlıklı bir dolaşım sistemine katkı sağlıyor.

KURUYEMİŞ TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Araştırmacılar, haftada beş veya daha fazla porsiyon kuruyemiş tüketiminin, kalp damar hastalıkları riskini %13 oranında azaltabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar, ceviz gibi kuruyemişlerin yüksek kalori içeriğine de dikkat çekiyor. 57 gramlık porsiyon yaklaşık 390 kcal içeriyor ve çalışmaya katılanların ortalama 700 gram kadar kilo aldığı belirtildi. Buna rağmen, ceviz tokluk hissi vererek aşırı yeme riskini azaltabiliyor.

GÜÇLÜ BİR DESTEKÇİ

Beslenme uzmanları, ceviz gibi doğal ürünlerin ilaçların yerine geçemeyeceğini, ancak kalp dostu bir diyetin önemli bir parçası olabileceğini belirtiyor. Özellikle fındık alerjisi olanların ve düşük kalorili diyet yapanların ceviz tüketiminde dikkatli olması gerektiği de hatırlatılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi