En Ufak Problemlerini Bile Yalnız Başına Çözemeyen Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor

Hayatın kaçınılmaz bir parçası olan problemler, herkesin yaşamında zaman zaman baş gösteriyor. Ancak kimileri bu sorunları kendi başına çözmekten kaçınırken, kimileri ise çözümü çevresindekilere devretmeyi tercih ediyor.

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En Ufak Problemlerini Bile Yalnız Başına Çözemeyen Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
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Astrolog Lyudmila Bulgakova'nın yorumlarına göre, bazı burçlar yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmak için başkalarının yardımına fazlasıyla bel bağlıyor. İşte, sıkıntılar karşısında çözümü çevresine havale eden 3 burç:

En Ufak Problemlerini Bile Yalnız Başına Çözemeyen Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

YENGEÇ: Duygusal baskıyla çözüm elde ediyorlar

Duygularını ifade etme konusunda oldukça başarılı olan Yengeç burçları, karşılaştıkları sorunlarda bu özelliklerini sıkça devreye sokuyor. Sıkıntı anında çevresindekilere dramatik tepkiler gösteren Yengeçler, kimi zaman yakın çevresini duygusal bir baskı altına alarak çözüm üretmeyi tercih ediyor. Hıçkırıklar, şikâyetler ya da içli serzenişler sonucunda, sonunda birileri dayanamaz hale geliyor ve sorunu onlar adına çözmeyi üstleniyor.

TERAZİ: Kararsızlıkla işi başkasına bırakıyor

Denge arayışıyla tanınan Terazi burcu, kriz anlarında kararsızlığıyla öne çıkıyor. Bugün bir çözüm yoluna yönelirken, ertesi gün tam tersine karar vermeleri, çevresindekilerde bıkkınlık yaratabiliyor. Bu belirsizlik hali, sonunda bir yakınlarının devreye girip “dayanamayıp” sorunu üstlenmesiyle sonuçlanıyor. Teraziler, genellikle farkında bile olmadan, bu kararsızlıkla sorumluluğu üzerlerinden atmayı başarıyor.

En Ufak Problemlerini Bile Yalnız Başına Çözemeyen Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2

KOVA: Neden kendi çözsün ki?

Kova burçları aslında sorunları çözme becerisine sahip olmalarına rağmen, bu sorumluluğu üstlenmekten genellikle kaçınıyor. Onlara göre, çözüm üretmek için enerji harcamaktansa bu işi daha “uygun” kişilere devretmek daha mantıklı. Pratik zekâsıyla bilinen Kovalar, ilk fırsatta sorumluluğu başkasına yüklemenin yolunu buluyor. Böylece hem enerjilerini koruyorlar hem de istedikleri sonucu elde ediyorlar.

Astrolog Lyudmila Bulgakova, söz konusu burçların sorun çözme sürecine bakışlarının, karakter yapılarına doğrudan yansıdığını belirtiyor. Bu burçlar çözüm üretmekten çok, çözüm sürecini yönlendirmeyi ve çevrelerini harekete geçirmeyi tercih ediyor. Elbette bu yaklaşım, onların sosyal zekâsını ve duygusal etkileşim becerilerini de gözler önüne seriyor.

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