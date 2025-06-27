Hedefi Avrupa'nın En Büyüğü Olmaktı: Kayseri'nin Dev Hastanesi İflasın Eşiğine Geldi! Doktorlar Peş Peşe İstifa Etti

DOKTORLAR PEŞ PEŞE İSTİFA EDİYOR

Hastanede son dönemde yaşanan bir diğer dikkat çekici gelişme ise art arda gelen doktor istifaları oldu. Sağlık personeli arasında endişe ve belirsizlik hakimken, hastane yönetiminin nakit akışını sağlamak amacıyla bazı gayrimenkul ve araç satışlarına yöneldiği iddia ediliyor. Finansal zorlukları aşmak için kullanılan bu yöntemlerin hukuki sınırlar içinde kalıp kalmadığı da yetkili makamlar tarafından araştırılıyor.