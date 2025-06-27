Hedefi Avrupa'nın En Büyüğü Olmaktı: Kayseri'nin Dev Hastanesi İflasın Eşiğine Geldi! Doktorlar Peş Peşe İstifa Etti
Küresel ekonomik kriz Türkiye'deki sağlık yatırımlarını da olumsuz etkilemeye devam ederken, Kayseri'nin kadın sağlığı alanında öncü kuruluşlarından biri olan Hüma Hastanesi konkordato başvurusunda bulundu. Şehrin ilk kadın sağlığı merkezi olma özelliği taşıyan hastane, ekonomik koşullardaki olumsuz gidişat nedeniyle borçlarını yapılandırmak amacıyla mahkemeye başvurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
2004 yılında kadın hastalıkları ve doğum alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Hüma Hastanesi, özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla adından sıkça söz ettirmişti. Eski BYZ Garaj Alışveriş Merkezi'ni hastane binasına dönüştüren Hüma, aynı zamanda kentteki Ommer Oteli’ni de yenileyerek Crowne Plaza markasıyla yeniden hizmete açmıştı. Toplamda 20 milyon doları bulan bu yatırımlar, yüksek maliyetli dönüşüm projeleri nedeniyle hastanenin mali yapısını zora soktu.
MAHKEME KONKORDATOYU KABUL ETTİ
Ekonomik sıkışıklık yaşayan Hüma Hastanesi’nin başvurusu üzerine, Kayseri Ticaret Mahkemesi hastane için konkordato sürecini başlattı. Alacaklıların korunması ve borçların yapılandırılması amacıyla yürütülen bu süreçte, hastane yönetiminin mali yapısını yeniden düzenlemesi bekleniyor. Kentte, Hüma'nın yaşadığı bu kriz; yüksek borçlanma, finansman maliyetleri ve artan döviz kuru etkileriyle ilişkilendiriliyor.
DOKTORLAR PEŞ PEŞE İSTİFA EDİYOR
Hastanede son dönemde yaşanan bir diğer dikkat çekici gelişme ise art arda gelen doktor istifaları oldu. Sağlık personeli arasında endişe ve belirsizlik hakimken, hastane yönetiminin nakit akışını sağlamak amacıyla bazı gayrimenkul ve araç satışlarına yöneldiği iddia ediliyor. Finansal zorlukları aşmak için kullanılan bu yöntemlerin hukuki sınırlar içinde kalıp kalmadığı da yetkili makamlar tarafından araştırılıyor.
ALACAKLILAR SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR
Konkordato süreciyle birlikte hastane yönetiminin borçlarını yapılandırması ve faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor. Öte yandan alacaklı firmalar da bu sürecin olumlu sonuçlanmasını umutla bekliyor. Hastanenin son yatırım hamlesi olan Crowne Plaza projesinin geleceği ise kamuoyunda merak konusu oldu.
HEDEF AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLMAKTI
2006 yılında yataklı tedavi hizmeti vermeye başlayan ve kadın sağlığı alanında uzmanlaşarak büyüyen Hüma Hastanesi, son yıllarda “Avrupa’nın en büyük kadın sağlığı merkezi” olma hedefiyle büyük adımlar atmıştı. Ancak mevcut ekonomik koşullar ve kontrolsüz mali genişleme, bu hedefi şimdilik askıya almış gibi görünüyor.