Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı

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Beslenme uzmanları, makarnanın sadece doygunluk hissi değil, enerji de sağladığını vurgularken, özellikle durum buğdayı (sert buğday) ile üretilmiş olanların hem sindirim sistemi hem de kan şekeri üzerinde daha dengeli etkiler bıraktığını belirtiyor.

Peki, makarnayı hem keyifle yiyip hem de formda kalmak mümkün mü? İşte uzman görüşleri ışığında makarnadan vazgeçmeden kilo kontrolü sağlamanın 5 altın kuralı:

1. Doğru Makarna Seçimi Şart

Rafine unla yapılan klasik makarnalardan ziyade, lif oranı yüksek durum buğdayı makarnaları tercih edin. Bu ürünler sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve ani kan şekeri dalgalanmalarını engeller.

2. Porsiyona Dikkat Edin

Makarna tabağınızı büyütmeden doyabilirsiniz. Uzmanlara göre tek öğünde tüketilmesi gereken ideal makarna miktarı 80–100 gram arasında olmalı. Bu porsiyon hem tatmin edici olur hem de fazladan kalori almanızı önler.

3. Al Dente Pişirin

Makarna ne çok yumuşak ne de tam diri olmalı. Hafif diri bırakılan makarna (al dente), glisemik indeksi düşük olacağı için daha az yağlanmaya neden olur ve sindirim sistemini zorlamaz.

4. Ağır Soslardan Kaçının, Sebzeyle Zenginleştirin

Mayonezli, kremalı veya tereyağlı soslardan uzak durun. Onun yerine; ızgara sebzeler, taze domates sosu, zeytinyağı ve baharatlarla zenginleştirilmiş tabaklar hazırlayın. Böylece hem lezzetten hem sağlıktan ödün vermezsiniz.

5. Zamanlama Çok Önemli

Makarnayı ne zaman yediğiniz de en az ne kadar yediğiniz kadar önemli. Sabah saatlerinde veya spor sonrası tüketildiğinde vücut bu karbonhidratı enerjiye dönüştürür. Ancak akşam geç saatlerde tüketilen makarna, vücut tarafından depolanarak kilo artışına yol açabilir.

Kaynak: Haber Merkezi