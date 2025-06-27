Dünyaca Ünlü Spor Devi Nike Rota Kırdı! Resmen Çekilme Kararı Aldı
Spor giyim devi Nike, ABD’nin ithalat politikalarında yaşanan değişimlerin ardından tedarik zincirinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya alınan gümrük tarifelerinin etkisiyle Çin merkezli üretimini azaltma kararı aldı. Hedef, maliyet artışlarını sınırlamak ve alternatif üretim merkezlerine yönelmek.
Kaynak: Haber Merkezi
Nike, ithalata uygulanan tarifelerin şirket maliyetlerini yaklaşık 1 milyar dolar yükselteceğini öngörüyor. Bu kapsamda, Çin’deki üretiminin ABD’ye ihracattaki payını 2026 yılının Mayıs ayı sonuna kadar %16’dan tek haneli seviyelere çekmeyi planlayan şirket, Çin’e olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.
TEDARİK ZİNCİRİNDE YENİDEN YAPILANMA
Nike Mali İşler Direktörü Matthew Friend, yatırımcılarla yapılan son toplantıda, tedarikçiler ve perakende ortaklarıyla birlikte tarifelerden kaynaklanan maliyet baskılarını azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Friend, "Odak noktamız, bu yapısal maliyet artışlarının nihai tüketici üzerindeki etkisini en düşük düzeyde tutmak" açıklamasında bulundu.
Tarifelerin baskısını dengelemek için bazı ürünlerde fiyat artışına gidildiği de daha önce şirket tarafından duyurulmuştu.
HİSSE DEĞERİNDE SÜRPRİZ ARTIŞ
Tüm bu gelişmelere rağmen Nike’ın finansal performansı analist beklentilerini aştı. İlk çeyrek gelirlerinde %7,3’lük düşüş öngörülmesine karşın, şirketin "orta düzeyde tek haneli" düşüş tahmini olumlu karşılandı ve hisselerde %11'lik bir yükseliş yaşandı.
CEO Elliott Hill'in yönettiği yeni strateji kapsamında, Nike’ın odak noktasında koşu ayakkabıları yer alıyor. Air Force 1 gibi klasik modellerin üretimi azaltılırken, Pegasus ve Vomero serisi gibi performans odaklı ürünlere yatırım artırıldı. Bu yönelim, dördüncü çeyrekte koşu kategorisinin yeniden büyüme göstermesini sağladı.
ÇİN PAZARI ZORLANIYOR
Nike için Çin hâlâ önemli bir pazar konumunda olsa da toparlanma sürecinin zaman alacağı ifade ediliyor. Şirketin envanter seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 7,5 milyar dolar düzeyinde sabit kaldı.
Morningstar analistlerinden David Swartz ise, “Nike’ın envanteri, satış düşüşlerine kıyasla hâlâ yüksek seviyede seyrediyor. Zorlu bir dönemdi ancak bu zaten beklentiler dahilindeydi,” değerlendirmesinde bulundu.