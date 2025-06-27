Dünyaca Ünlü Spor Devi Nike Rota Kırdı! Resmen Çekilme Kararı Aldı

HİSSE DEĞERİNDE SÜRPRİZ ARTIŞ

Tüm bu gelişmelere rağmen Nike’ın finansal performansı analist beklentilerini aştı. İlk çeyrek gelirlerinde %7,3’lük düşüş öngörülmesine karşın, şirketin "orta düzeyde tek haneli" düşüş tahmini olumlu karşılandı ve hisselerde %11'lik bir yükseliş yaşandı.

CEO Elliott Hill'in yönettiği yeni strateji kapsamında, Nike’ın odak noktasında koşu ayakkabıları yer alıyor. Air Force 1 gibi klasik modellerin üretimi azaltılırken, Pegasus ve Vomero serisi gibi performans odaklı ürünlere yatırım artırıldı. Bu yönelim, dördüncü çeyrekte koşu kategorisinin yeniden büyüme göstermesini sağladı.