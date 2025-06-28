Sağanak ve Fırtına Alarmı Verildi! Meteoroloji'den Flaş Uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ve Balıkesir’in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de mevsim normallerinde seyretmesi, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, Muğla ve Antalya’da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara’nın güneyi ve Kuzey ile Kıyı Ege’de 40-70 km/saat hızında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

9 İL İÇİN SARI ALARM

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla için sarı kod verildi. Bu illerde kuvvetli fırtına bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölgesel hava tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde sağanak yağışlar görülecek. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise genel olarak güneşli bir gün yaşanacak.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin, yarın (Pazar) gece saatlerinde; İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi