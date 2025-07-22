Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler!

Bilim dünyasında yankı uyandıran yeni bir araştırmaya göre, evrenin kaderi Büyük Patlama'nın tam tersi bir olay olan “Büyük Çöküş” ile son bulabilir. Cornell Üniversitesi’nde yapılan analizler, bu kozmik sona ne zaman adım atacağımıza dair ilk net tahminleri ortaya koydu.

Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler!
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Evren, 13,8 milyar yıl önce meydana gelen Büyük Patlama’dan bu yana genişlemeye devam ediyor. Ancak son gözlemler, bu süreci hızlandıran karanlık enerjinin zamanla zayıfladığını gösteriyor. Araştırmacılar, eğer karanlık enerji bu hızla azalmaya devam ederse, uzayın genişlemesi durabilir ve yerini geri dönüşe bırakabilir. Bu geri dönüş sürecinde, tüm evren gittikçe daralacak ve sonunda yoğun bir tekilliğe çökecek.

Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler! - Resim : 1

KARANLIK ENERJİDEKİ ZAYIFLAMA ALARM VERİYOR

Çalışmayı yürüten bilim insanları, karanlık enerjideki bu azalmayı evrensel çöküşün ilk işareti olarak değerlendiriyor. Donostia Uluslararası Fizik Merkezi’nden Dr. Hoang Ngan Luu, bu değişimlerin milyarlarca yıl içinde gerçekleşeceğini, bu nedenle günlük yaşamda fark edilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu söylüyor. Ancak galaksilerin hareketlerini izleyen teleskoplar, bir noktada gökadaların birbirinden uzaklaşmak yerine birbirine yaklaşmaya başladığını tespit edebilir.

Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler! - Resim : 2

SICAKLIK ARTIŞI İLK UYARI OLABİLİR

Cornell Üniversitesi’nden teorik fizik profesörü Avi Loeb, evrenin gelecekte geçireceği dönüşümü açıklarken, kozmik sıcaklıkta gözle görülür bir artışın ilk işaret olacağını belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre, yaklaşık 13 milyar yıl içinde evrendeki enerji yoğunluğu şimdikinin bin katına çıkacak. Bu süreç, yalnızca birkaç milyon yıl içinde evreni Güneş’in yüzeyi kadar sıcak hale getirecek.

Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler! - Resim : 3

GEZEGENLER ÇARPIŞACAK

Çöküş evresi derinleştikçe, yıldızlar ve gezegenler birbirine yaklaşacak ve sonunda çarpışarak birleşecek. Uzayın tüm içeriği, giderek daha dar alanlara sıkışacak. Profesör Loeb’e göre, son aşamada evren, atom altı parçacıkların bile var olamayacağı kadar yoğun hale gelecek. Evrenin varlığı, sonunda tüm maddenin tek bir noktada toplandığı "tekillik" olarak bilinen aşamada sona erecek.

Kozmosun bu nihai evresinde hayatta kalma ihtimali olan tek varlıklar, etraflarındaki maddeyle beslenerek büyüyen kara delikler olabilir.

Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler! - Resim : 4

BÜYÜK ÇÖKÜŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cornell Üniversitesi’nden kozmolog Profesör Henry Tye, evrenin çöküş sürecine yaklaşık 11 milyar yıl sonra gireceğini öngörüyor. Sıkışma evresi ise yaklaşık 8,5 milyar yıl sürecek ve ardından evren tamamen çökecek.

Ancak insanlık için daha yakın bir tehdit mevcut: Profesör Tye, Güneş’in 5 milyar yıl içinde yakıtını tüketeceğini, devasa bir kırmızı deve dönüşeceğini ve ardından küçülerek beyaz cüce haline geleceğini belirtiyor. Bu süreçte Dünya ve diğer gezegenler yaşanamaz hale gelebilir.

İNSANLIĞIN GELECEĞİ UZAYDA MI?

Profesör Tye’ye göre, insanlık hayatta kalmak istiyorsa, Güneş Sistemi’nin sınırlarını aşarak yeni yaşam alanları keşfetmek zorunda. “Önümüzde birkaç milyar yıl var ama şimdiden hazırlanmaya başlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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