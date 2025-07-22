Manisa'da Fabrika Kuracak BYD'den Beklenmedik Türkiye Kararı!
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa planlarını revize ediyor. BYD'nin Macaristan’daki üretimi ertelenirken, Türkiye'deki tesis planlanandan önce faaliyete geçecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de Manisa’da kurulması planlanan 1 milyar dolarlık yeni elektrikli otomobil fabrikasında üretimin, 2026 sonunda başlaması öngörülüyor. Üretimin 2027-2028’de aşamalı olarak artırılması planlanıyor. Yılda 150 bin araç hedeflenirken, üretim hatlarının kesinleşmesi için hazırlıklar devam ediyor.
MACARİSTAN PROJESİ ERTELENDİ
Buna karşılık, Macaristan’ın Szeged şehrinde 4 milyar euro yatırımla açılan ve yıllık 300 bin araç kapasitesine ulaşması planlanan üretim tesisi ertelendi. Kaynaklara göre, burada 2026'ya kadar planlanan üretim seviyesi on binler civarında kalacak.
BYD ÜRETİMİ TÜRKİYE'YE KAYDIRIYOR
BYD’nin bu stratejik yön değişikliği, Avrupa’nın Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergileriyle doğrudan ilişkili. Türkiye üretimi AB’ye gümrüksüz erişim sağlarken, Macaristan’daki tesis ise ek vergi avantajına ulaşamıyor. Böylece BYD, üretimini Türkiye’ye kaydırarak AB piyasasından pazar payı elde etmeyi hedefliyor.
TÜRKİYE'DE HANGİ BYD MODELLERİ ÜRETİLECEK?
BYD’nin Türkiye fabrikasından SEAL-U SUV ve SEALION 5 dahil çeşitli modellerin üretileceği belirtiliyor. HYbrid versiyonlu Seal U DMi ve Seal 06 DMi de planda. Batı pazarına yönelik üretimin Türkiye merkezli olması, şirketin küresel stratejisinde belirleyici bir rol oynayacak.