Manisa'da Fabrika Kuracak BYD'den Beklenmedik Türkiye Kararı!

MACARİSTAN PROJESİ ERTELENDİ

Buna karşılık, Macaristan’ın Szeged şehrinde 4 milyar euro yatırımla açılan ve yıllık 300 bin araç kapasitesine ulaşması planlanan üretim tesisi ertelendi. Kaynaklara göre, burada 2026'ya kadar planlanan üretim seviyesi on binler civarında kalacak.