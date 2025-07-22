Türkiye'nin Gıda Devi ve Grup Şirketleri İflasa Sürükleniyor! 1 Yıl Mühlet Verildi
Türkiye’de oyuncaklı şekerleme alanında faaliyet gösteren köklü firmalardan Global Gıda ve bağlı iki şirketi için konkordato süreci resmen başladı. Şirket hakkında, mahkeme tarafından 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararda; Global Gıda ile birlikte Altınyaldız Makine, Micromax Plastik ve şirket ortakları Mustafa Çiçek ile Sıracettin Çiçek hakkında konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, şirketlerin mal varlıklarının korunmasına yönelik ihtiyati tedbirlerin uygulanmasına hükmederken, daha önce atanan konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine karar verdi.
İHRACAT DEVİ KONKORDATO KERVANINA KATILDI
Global Gıda, sektördeki geçmişiyle dikkat çeken bir firma. Kuruluş kökleri 1965 yılına, Siirt’e dayanan şirket, 1996 yılından itibaren sanayi üretimine geçerek büyümesini hızlandırdı. 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan firma, Türkiye’de oyuncaklı şeker segmentinin öncülerinden biri olarak biliniyor.
ARAS GIDA VE MİCROMAX TOYS'U BÜNYESİNE KATMIŞTI
Global Gıda, büyüme stratejileri kapsamında sektördeki önemli markaları da bünyesine dahil etti. 2012 yılında oyuncaklı şeker sektöründe söz sahibi olan Aras Gıda’yı, 2021’de ise Micromax Toys’u satın alarak portföyünü genişletti.