Türkiye'nin Gıda Devi ve Grup Şirketleri İflasa Sürükleniyor! 1 Yıl Mühlet Verildi

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararda; Global Gıda ile birlikte Altınyaldız Makine, Micromax Plastik ve şirket ortakları Mustafa Çiçek ile Sıracettin Çiçek hakkında konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, şirketlerin mal varlıklarının korunmasına yönelik ihtiyati tedbirlerin uygulanmasına hükmederken, daha önce atanan konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine karar verdi.