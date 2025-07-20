Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu

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Yeni yılın ilk ayı, her ne kadar alınan kararlara sadık kalmanın zorlaştığı bir dönem olarak bilinse de, yapılan incelemeler bu ayda diyet programına başlayanların, yılın diğer dönemlerinde başlayanlara kıyasla daha fazla kilo verdiğini ortaya koyuyor.

YENİ YILA BAŞLANGIÇ MOTİVASYONU ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre, yılın başında gelen “taze bir başlangıç” duygusu, özellikle toplumsal beklentiler ve pazarlama kampanyalarıyla birleştiğinde güçlü bir motivasyon kaynağına dönüşüyor. Bu dönemde diyete başlayan bireylerin hem fiziksel olarak daha aktif oldukları hem de diyet sürecine daha fazla bağlı kaldıkları gözlemleniyor.

BAŞARININ ANAHTARI KARARLILIK VE HEDEFLER

Ocak ayında başlayan zayıflama süreçlerinin daha başarılı olmasının temelinde, artan motivasyon kadar kişinin kararlılığı da yer alıyor. Ancak uzmanlar bu noktada önemli bir uyarıda bulunuyor. İngiliz Diyetisyenler Derneği, yeni yıl kararlarının hızlı ve şok diyetlerle desteklenmesinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Dernek yetkilileri, kalori kısıtlamasına dayalı ani diyetler yerine, lif oranı yüksek ve dengeli besinlerin günlük beslenmeye eklenmesinin uzun vadeli başarı açısından çok daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.

MODA DİYETLER KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYOR

Kısa sürede sonuç vaat eden popüler diyetler, birçok kişi için cazip gelse de bilimsel veriler, bu diyetlerin uzun vadede sürdürülemediğini ve sağlığı tehdit edebileceğini gösteriyor. Kilo vermek isteyen bireylerin, geçici çözümler yerine yaşam tarzı değişikliklerini benimsemesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi