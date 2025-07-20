Kraft Heinz 10 Yıllık Birlikteliğine Nokta Koyacak: Büyük Bölünme Masada

20 MİLYAR DOLARLIK YENİ YAPI GÜNDEMDE

Reuters'ın ulaştığı kaynaklara göre, ayrılması planlanan bu yeni yapı, Kraft markalı çok sayıda temel tüketim ürününü içerecek ve yaklaşık 20 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olabilir. Bu hamle, şirketin hissedarlarına daha fazla değer yaratma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.