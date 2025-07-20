Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor

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Hong Kong Üniversitesi tarafından yürütülen ve İngiliz Boylamsal Yaşlanma Çalışması’na (ELSA) katılan 3.500'ü aşkın bireyin verileriyle desteklenen araştırmada, pazartesi günü kaygı bildiren bireylerin saç örneklerinde stres hormonu kortizol seviyelerinin diğer günlere kıyasla yüzde 25’e kadar daha yüksek çıktığı belirlendi.

EMEKLİLER DE ETKİLENİYOR

Araştırmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise bu kaygı durumunun yalnızca aktif olarak çalışan bireylerle sınırlı kalmaması. Emeklilerde de benzer bir stres yanıtı gözlemlendi. Uzmanlar, bu durumun pazartesilerin insanların psikolojisine derinlemesine yerleşmiş bir stres tetikleyicisi olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Pazartesi günleri kalp krizi riskinin yaklaşık yüzde 20 oranında artış gösterdiği daha önceki araştırmalarla ortaya konmuştu. Yeni bulgular ise bu artışın yalnızca tesadüf olmadığını ve vücudun biyolojik stres mekanizmalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

STRESİN KAYNAĞI

Uzmanlara göre bu durumun temelinde, vücudun stresle başa çıkmasını sağlayan hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) ekseni bulunuyor. Kronik stres, bu eksenin aşırı çalışmasına yol açarak hipertansiyon, bağışıklık sistemi bozuklukları ve insülin direnci gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Tarani Chandola, “Bazı yaşlı bireyler için yeni haftanın ilk günü, yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda aylar sürebilecek biyolojik bir stres döngüsünü başlatabiliyor. Bu da pazartesilerin yalnızca işle değil, yaşam boyunca içselleştirilen bir stres biçimiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi