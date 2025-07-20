Tadına Bakmak İçin Ekmişti, 81 İle Satmaya Başladı! Gece Gündüz Hasat Ediliyor, Taleplere Yetişilemiyor
Mardin’in Yeşilli ilçesinde 25 yıl önce yalnızca merakla dikilen Napolyon kirazı, bugün Türkiye’nin dört bir yanına kasa kasa gönderiliyor. Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yetiştirilen bu özel ürün, hem lezzeti hem doğallığıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilli’ye bağlı Koyunlu Mahallesi'nde üreticiler, sabahın erken saatlerinde başladıkları hasadı gün boyu sürdürüyor. Dalından özenle toplanan kirazlar, İstanbul’dan Van’a kadar 81 ildeki müşterilere taptaze ulaştırılıyor. Lezzetiyle damaklarda iz bırakan bu kirazlar, kısa sürede tükeniyor.
TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, bu yılki hasadın kalite bakımından olağanüstü olduğunu söyledi. Ancak iklim koşullarının verimi olumsuz etkilediğini belirten Demir, bu yıl kirazların aromasıyla öne çıktığını ve talebin çok yüksek olduğunu belirtti.
Kirazın tanıtımı amacıyla düzenlenen Yeşilli Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, 17. yılında yine yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında sosyal sorumluluk projelerine de yer verildi.
Koyunlu Mahallesi Muhtarı Çetin Ökmen, Napolyon kirazlarının bu denli beğenilmesinin en büyük nedeninin, tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilmeleri olduğunu vurguladı.