Tadına Bakmak İçin Ekmişti, 81 İle Satmaya Başladı! Gece Gündüz Hasat Ediliyor, Taleplere Yetişilemiyor

TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, bu yılki hasadın kalite bakımından olağanüstü olduğunu söyledi. Ancak iklim koşullarının verimi olumsuz etkilediğini belirten Demir, bu yıl kirazların aromasıyla öne çıktığını ve talebin çok yüksek olduğunu belirtti.