Mauro Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması! “Galatasaray ve Benim İçin…”

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MAURO ICARDI’DEN ÇARPICI KEREM AKTÜRKOĞLU YORUMU: ‘GALATASARAY VE BENİM İÇİN…’

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezon hakkında konuşan Arjantinli futbolcu, basın mensuplarından gelen Kerem Aktürkoğlu transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi Kerem'in Fenerbahçe transferiyle ilgili, "Kerem... Futbol bu. Olur mu olmaz mı? Dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu hala. Galatasaray için de çok önemli biriydi. Galatasaray ile birlikte büyüdü. Ona en iyi dileklerimi söyleyebilirim. Benim için değerli biri, seviyorum. Beraber geçirdiğimiz zaman kıymetliydi. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım içinse kendi kararıdır, yapabilir." ifadelerini kullandı.

‘KAPTAN OLMAK BÜYÜK GURUR’

Kendisine verilen kaptanlıkla ilgilide konuşan Icardi, “Yıllar sonra kaptanlığı Nando'dan devralmak benim için büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman büyük bir gururla temsil ettim. Takım arkadaşlarıma olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi de kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

