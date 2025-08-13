Mauro Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması! “Galatasaray ve Benim İçin…”

Galatasaray’ın yeni kaptanı olan Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu için flaş bir açıklama geldi. İşte Icardi’nin Kerem Aktürkoğlu yorumu…

Son Güncelleme:
Mauro Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması! “Galatasaray ve Benim İçin…”
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MAURO ICARDI’DEN ÇARPICI KEREM AKTÜRKOĞLU YORUMU: ‘GALATASARAY VE BENİM İÇİN…’

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezon hakkında konuşan Arjantinli futbolcu, basın mensuplarından gelen Kerem Aktürkoğlu transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi Kerem'in Fenerbahçe transferiyle ilgili, "Kerem... Futbol bu. Olur mu olmaz mı? Dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu hala. Galatasaray için de çok önemli biriydi. Galatasaray ile birlikte büyüdü. Ona en iyi dileklerimi söyleyebilirim. Benim için değerli biri, seviyorum. Beraber geçirdiğimiz zaman kıymetliydi. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım içinse kendi kararıdır, yapabilir." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması! “Galatasaray ve Benim İçin…” - Resim : 1

‘KAPTAN OLMAK BÜYÜK GURUR’

Kendisine verilen kaptanlıkla ilgilide konuşan Icardi, “Yıllar sonra kaptanlığı Nando'dan devralmak benim için büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman büyük bir gururla temsil ettim. Takım arkadaşlarıma olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi de kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız! İtalya’dan Kalkan Uçak Kadıköy’e İniş YapacakFenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız! İtalya’dan Kalkan Uçak Kadıköy’e İniş YapacakSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mauro Icardi Kerem Aktürkoğlu transfer
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız! İtalya’dan Kalkan Uçak Kadıköy’e İniş Yapacak Fenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız!
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Merakla Bekleniyordu, Togg Yeni Modelinin Çıkış Tarihini Duyurdu: Togg T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak? Togg T10F Ön Siparişi Ne Zaman? İşte Güncel Fiyatı Togg Yeni Modelinin Çıkış Tarihini Duyurdu!
Havayolu Şirketinden Radikal Karar: Uçuş Sırasında Kullanımı Yasaklandı Uçuş Sırasında Kullanımı Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak