Fenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız! İtalya’dan Kalkan Uçak Kadıköy’e İniş Yapacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kendi evinde Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi. Özellikle orta sahaya takviyede bulunmak isteyen Kanarya’dan sürpriz bir hamle geldi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 30 milyon euroluk Brezilyalıyı ikna etti getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun.

FENERBAHÇE’DEN ORTA SAHAYA SÜPER YILDIZ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, kendini bir üste atmaya başardı. Galibiyetin sevinç kutlamaları devam ederken sarı-lacivertliler gözünü transfere çevirdi. Orta sahaya ek takviyede bulunmak isteyen Kanarya, Juventus’un 30 milyon euroluk yıldızı Douglas Luiz-Amrabat ‘ı gündemine aldı.

AMRABAT İLE TAKAS YAPILMASI PLANLANIYOR

La Repubblica'nın edindiği bilgilere göre sarı-lacivertliler, Torino ekibinin gelecek planları arasında yer almayan Douglas Luiz için takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Sofyan Amrabat'la ilgilenen Juventus'a, Fenerbahçe yönetimi Douglas Luiz-Amrabat takasını önerecek. Juventus'un bu plandan haberdar olduğu ve teklife sıcak baktığı belirtilirken, transferin mali şartlarını incelemeyi planladığı ifade edildi.

Douglas Luiz, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 51.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Juventus'a katılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi