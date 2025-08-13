Merakla Bekleniyordu, Togg Yeni Modelinin Çıkış Tarihini Duyurdu: Togg T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak? Togg T10F Ön Siparişi Ne Zaman? İşte Güncel Fiyatı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, yeni modeli T10F'in satışa çıkacağı tarihi duyurdu. Togg’un yeni sedan modeli Eylül ayında ön siparişlere açılması bekleniyor. Gelen haber sonrası vatandaşlar Togg T10F’in güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. Peki Togg T10F’nin satış fiyatı ne kadar? Togg T10F ne zaman satışa çıkacak, ön siparişler ne zaman alınacak? İşte Togg T10F’nin güncel fiyatı!

İLK TESLİMATLAR EYLÜL AYINDA YAPILACAK

T10F ön siparişleri toplanacak ve ilk teslimatlar yine eylül ayında yapılacak. 2024 Ağustos ayında mühendislik testleri başlayan modern fastback modeli T10F piyasadaki mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor. 2018'in eylül ayında tasarlanan T10X'in ilk prototip gösterimi 27 Aralık 2019'ta gerçekleştirildi. 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı.

Togg, SUV modeli T10X’i 2023 yılında 923 bin TL’den satışa sunmuştu. T10F’in kesin fiyatı ön sipariş döneminde netleşecek. Ancak otomobil sektöründe konuşulan tahminlere göre T10F’in 1,3 milyon TL ile 1,7 milyon TL arasında bir başlangıç fiyatına sahip olabileceği öngörülüyor.

T10F NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

ToggCare’in X platformunda yaptığı paylaşıma göre, Togg’un yeni modeli T10F için ön sipariş süreci Eylül ayında başlayacak. İlk teslimatların da yine aynı ay içerisinde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Ayrıca T10F, Eylül ayının başından itibaren Togg deneyim merkezlerinde otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi