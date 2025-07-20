Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı

İnternette sıkça karşılaşılan iddialardan biri, suyu birden fazla kez kaynatmanın sağlığa zararlı olduğudur. Özellikle arsenik, florür ve nitrat gibi zararlı maddelerin tekrar kaynatıldığında yoğunlaştığı ve bu durumun suyu toksik hale getirdiği öne sürülüyor. Ancak bilimsel araştırmalar, bu endişelerin büyük ölçüde abartıldığını ortaya koyuyor.

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Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı
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Avustralya'nın Illawarra bölgesinde, Sidney ve Mavi Dağlar dahil olmak üzere geniş bir alanda musluk suyunun kimyasal bileşimi incelendi. Araştırmacılar, suyun tekrar kaynatılmasının potansiyel zararlarını ölçmek üzere detaylı analizler gerçekleştirdi. İnceleme sonuçlarına göre:

Suyun pH değeri hafif alkali çıktı.

Kireç oluşumuna neden olabilecek çözünmüş katı madde miktarı oldukça düşüktü.

Diş sağlığı için faydalı düzeyde florür içerdiği görüldü.

Sertlik oranı düşük çıktı; litre başına 40 mg’dan az kalsiyum karbonat içeriyordu.

Demir ve kurşun gibi metaller iz miktarda bulundu.

Magnezyum ve sodyum düzeyleri ise oldukça düşüktü.

Bu verilere göre, musluk suyu ikinci kez kaynatıldığında zararlı kimyasal birikimin tehlikeli seviyelere ulaşmasının mümkün olmadığı tespit edildi.

Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı - Resim : 1

KORKULACAK BİR ARTIŞ YOK

Araştırma kapsamında yapılan deneylerde, 1 litre musluk suyunda bulunan 1 mg florürün tekrar kaynatılmasıyla oluşan fark da ölçüldü. İlk kaynatmada kullanılan 200 ml’lik suyun ardından, geriye kalan su tekrar kaynatıldı. Bu işlem sonucunda florür oranı yalnızca 0,20 mg'dan 0,23 mg seviyesine yükseldi. Yani kayda değer bir artış yaşanmadı ve elde edilen değer hâlâ güvenli sınırların oldukça altında kaldı.

KURŞUN İÇİN SENARYO

Kurşun açısından yapılan değerlendirmeler ise daha dikkat çekici. Araştırmacılara göre, suda izin verilen maksimum kurşun oranına (0,01 mg/l) ulaşmak için tam 20 litre suyun 200 mililitreye kadar kaynatılması gerekiyor. Bu da ev tipi su ısıtıcıları düşünüldüğünde, neredeyse mümkün olmayan bir senaryo.

Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı - Resim : 2

SAĞLIĞI TEHDİT ETMİYOR

Suyun yeniden kaynatılması tadında hafif bir farklılığa neden olabilir. Bu durum, çözünmüş oksijen miktarının azalması ya da mineral seviyelerinin değişmesinden kaynaklanabilir. Ancak bu fark, kişinin damak tadına ve yaşadığı bölgedeki suyun yapısına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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