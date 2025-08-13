CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar siyasi kulislerde gündeme oturdu. Konuya ilişkin Çerçioğlu’ndan henüz resmi bir açıklama gelmezken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, söz konusu iddiaları doğruladı. Bülbül'ün açıklamasına göre Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AKP saflarına katılması bekleniyor.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar siyasi kulislerini hareketlendi. Çerçioğlu tarafından iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'na ilişkin iddiaları doğruladı.

Sözcü TV'ye konuşan CHP’li Bülbül, Sultanhisar, Söke, Yenipazar belediye başkanlarının da AKP'ye geçeceğini söyledi.

AKP’Lİ BAŞKAN YALANLADI

AKP Aydın İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Cumali Uçar ise bu söylentilere ilişkin bir açıklama yaparak iddiaları net bir şekilde yalanladı. Uçar, "Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz" diyen Uçar, CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın 13 belediye meclis üyesi ile perşembe günü AKP'ye katılacağını duyurdu.

MAKAM ŞOFÖRÜ DE AKP’YE KATILMIŞTI

Eski Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman'ın ardından, haziran ayında Çerçioğlu'nun 10 yıldan fazla makam şoförlüğünü yapan Aytekin Hızer de AKP'ye katılmıştı.

‘14 AĞUSTOS’TA KATILACAK’ İDDİASI

HaberTürk editörlerinden Mahir Kılıç'ın iddiasına göre, Çerçioğlu'nun 14 Ağustos’ta AKP’ye katılacağı ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü.

Kaynak: Habertürk - Sözcü TV

