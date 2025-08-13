Özgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' İddialarına İlk Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, yaklaşık 5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Saat 10.45 sularında Silivri'de bulunan İnfaz Kurumu'na gelen Özel, Resul Emrah Şahan, Aykut Erdoğdu, Fatih Altaylı, Zeydan Karalar ve Rıza Akpolat ile de görüştü.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceğine dair iddialar hakkında konuştu.

'YAZIKLAR OLSUN'

Özel şunları söyledi: "Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum: Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Nasıl başını yastığa koyup ben huzurluyum, vicdanlıyım, uyuyabilirim diyebilirsin. Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, ilki Aydın. Siz Ak Partililere ellemiyorsunuz CHP'ye elliyorsunuz. Özlem Çerçioğlu'na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl' diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor. Bu haksızlığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Sen Aydın'ı Aziz İhsan Aktaş üzerinden almakla oluyorsa ben sana ne diyim? Bu mu mertlik? Bu mu siyasi gücün? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun.”

'OLMAZ OLSUN BÖYLE AYDINLANMA'

Özlem Çerçioğlu’nun ilk ilan edilen belediye başkanı olduğunu belirten Özel, “Neden? Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti, sözünü çiğnemedik. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bundan sonrasını görelim. İlk kez Ekol TV duyuruyor. Tebrik ediyoruz sizi çok hızlı verdiniz haberi. Özlem Çerçioğlu yarın Ak Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. Ak Parti'nin kara düzeni” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA