Gözaltındaki Avukat Rezan Epözdemir Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz pazar günü gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla 10 Ağustos 2025 tarihinde gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Epözdemir’in evinde ve Levent’teki ofisinde yapılan aramalarda yaklaşık 150 bin dolar nakit para, senetler ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Rüşvet iddiası, tanık A.D.’nin 2021 yılında Epözdemir ve meslekten ihraç edilmiş eski savcı Cengiz Çallı’nın bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldığı yönündeki beyanına dayanıyor. İddialar, HTS/BAZ kayıtları ve WhatsApp yazışmalarıyla destekleniyor.

Ayrıca, Epözdemir’in 2014 yılında İstanbul’da CHP, CIA ve MOSSAD bağlantılı bir toplantıda yer aldığına dair iddialar da soruşturma dosyasına girmiş durumda.

Kaynak: İHA

