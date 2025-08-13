O İlde Kuraklık Alarmı! Musluklardan Çamurlu Su Akmaya Başladı

Tekirdağ’da kuraklık ve düşük su seviyesi nedeniyle bazı evlerde musluklardan çamurlu su akmaya başladı. Vatandaşlar, sosyal medyada tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu.

O İlde Kuraklık Alarmı! Musluklardan Çamurlu Su Akmaya Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’da etkisini artıran kuraklık, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı evlerde musluklardan çamurlu su akmaya başladı.
Son günlerde artan kuraklık ve düşük su seviyesi, şebeke suyunun kalitesinde ciddi düşüşe yol açtı. Su kesintilerinin ardından musluklardan kahverengi su akması, vatandaşların tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O İlde Kuraklık Alarmı! Musluklardan Çamurlu Su Akmaya Başladı - Resim : 1

Bazı evlerde akan suyun rengi ve kokusu dikkat çekerken, birçok vatandaş durumu sosyal medyada paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu. Tepki gösterenlerden biri, "Musluklarımızdan kahve servisi" sözleriyle yaşanan durumu esprili bir dille aktardı.

Kuma Gömülüyor, Külün İçinde 3 Yıl Saklanıyor: Asırlık Lezzetin Kilosu Tam 300 TL'den SatılıyorKuma Gömülüyor, Külün İçinde 3 Yıl Saklanıyor: Asırlık Lezzetin Kilosu Tam 300 TL'den SatılıyorEkonomi

Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış GeliyorSıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış GeliyorGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Kuraklık
Alkollü Sürücü Çarptı, Üzerinden Geçti… Dehşeti Yaşayan İngiliz Kadın Hayatını Kaybetti Alkollü Sürücü Çarptı, Üzerinden Geçti… İngiliz Kadın Hayatını Kaybetti
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan O İddialara Yanıt! Karaman'daki Çocuk Evleri'nde Neler Oluyor? Karaman'daki Çocuk Evleri'nde Neler Oluyor?
Mauro Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması! “Galatasaray ve Benim İçin…” Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak