O İlde Kuraklık Alarmı! Musluklardan Çamurlu Su Akmaya Başladı

Tekirdağ’da etkisini artıran kuraklık, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı evlerde musluklardan çamurlu su akmaya başladı.

Son günlerde artan kuraklık ve düşük su seviyesi, şebeke suyunun kalitesinde ciddi düşüşe yol açtı. Su kesintilerinin ardından musluklardan kahverengi su akması, vatandaşların tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bazı evlerde akan suyun rengi ve kokusu dikkat çekerken, birçok vatandaş durumu sosyal medyada paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu. Tepki gösterenlerden biri, "Musluklarımızdan kahve servisi" sözleriyle yaşanan durumu esprili bir dille aktardı.

Kaynak: İHA