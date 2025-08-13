Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan O İddialara Yanıt! Karaman'daki Çocuk Evleri'nde Neler Oluyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman’daki Çocuk Evleri’nde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, yazışmaların çocukları hedef aldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların ortaya çıkmasının ardından olayın tüm boyutlarıyla incelenmesi için ivedilikle soruşturma başlatıldığı ve iki müfettişin görevlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda, yazışmaların eski tarihli olduğu ve kurum bakımında bulunan çocuklara yönelik herhangi bir içeriğe sahip olmadığı tespit edildi. Bakanlık, mesajlardaki ifadelerin bazı kurum çalışanlarına yönelik olduğunun belirlendiğini ifade etti.

'ÇOCUKLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELEYE MÜSAMAHA YOK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açıklamasında çocuklara yönelik kötü muamele veya ihmal iddialarına karşı sıfır tolerans politikasını sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamada "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza yönelik hiçbir kötü muameleye müsamaha göstermeyeceğiz"denildi.

MEDYAYA HASSASİYET ÇAĞRISI

Bakanlık, söz konusu haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirterek, yasal haklarını saklı tuttuğunu duyurdu. Medya organlarını, özellikle çocuklarla ilgili haberlerde daha fazla hassasiyet ve özen göstermeye davet eden Bakanlık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğini bildirdi.