Alkollü Sürücü Çarptı, Üzerinden Geçti… Dehşeti Yaşayan İngiliz Kadın Hayatını Kaybetti

Kaza, 6 Ağustos günü saat 19.30 sularında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şenay Koparal idaresindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, karşıya geçmekte olan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma’ya çarptı.

ÇARPTI, YETMEDİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Di Palma’ya yardım etmek isteyen çevredekiler hemen olay yerine koştu. Bu esnada ise ‘alkollü olduğu ileri sürülen’ sürücü Koparal, yerde yatan Di Palma’nın üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesiyle durdurulan sürücü, geri manevra yaparak Palma’nın üstünden aracını çekti.

DEHŞET ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Lisa Jane Di Palma’yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sürücü Koparal, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen Cezaevi’ne gönderildi.

1 HAFTADIR YAŞAM SABAŞI VERİYORDU…

Kalça ve bacak bölgelerinde kırıklar tespit edilen Di Palma, Fethiye’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada geçirdiği kalça ameliyatı sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, sabaha karşı saat 05.00 civarında yaşamını yitirdi. Di Palma’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla "Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na" gönderildi. İngiltere’deki ailesi, acı haberin ardından Fethiye’ye geldi.

Kaynak: DHA