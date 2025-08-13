Alkollü Sürücü Çarptı, Üzerinden Geçti… Dehşeti Yaşayan İngiliz Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada alkollü sürücünün çarpıp üzerinden geçtiği İngiliz vatandaşı Lisa Jane Di Palma, tedavi altına alındığı hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, 6 Ağustos günü saat 19.30 sularında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şenay Koparal idaresindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, karşıya geçmekte olan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma’ya çarptı.

Alkollü Sürücü Çarptı, Üzerinden Geçti… Dehşeti Yaşayan İngiliz Kadın Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ÇARPTI, YETMEDİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Di Palma’ya yardım etmek isteyen çevredekiler hemen olay yerine koştu. Bu esnada ise ‘alkollü olduğu ileri sürülen’ sürücü Koparal, yerde yatan Di Palma’nın üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesiyle durdurulan sürücü, geri manevra yaparak Palma’nın üstünden aracını çekti.

Alkollü Sürücü Çarptı, Üzerinden Geçti… Dehşeti Yaşayan İngiliz Kadın Hayatını Kaybetti - Resim : 2

DEHŞET ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Lisa Jane Di Palma’yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sürücü Koparal, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen Cezaevi’ne gönderildi.

Alkollü Sürücü Çarptı, Üzerinden Geçti… Dehşeti Yaşayan İngiliz Kadın Hayatını Kaybetti - Resim : 3

1 HAFTADIR YAŞAM SABAŞI VERİYORDU…

Kalça ve bacak bölgelerinde kırıklar tespit edilen Di Palma, Fethiye’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada geçirdiği kalça ameliyatı sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, sabaha karşı saat 05.00 civarında yaşamını yitirdi. Di Palma’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla "Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na" gönderildi. İngiltere’deki ailesi, acı haberin ardından Fethiye’ye geldi.

Fethiye’de Dehşet Anları: Alkollü Sürücü Çarptığı Kadını Ezerek Kaçmaya ÇalıştıFethiye’de Dehşet Anları: Alkollü Sürücü Çarptığı Kadını Ezerek Kaçmaya ÇalıştıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Muğla Fethiye
Son Güncelleme:
ÖSYM Son Dakika Olarak Duyurdu: YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün! YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün!
Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor! Cinli Köyde Gece Besmele Çeke Çeke Gezdi! Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Fenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız! İtalya’dan Kalkan Uçak Kadıköy’e İniş Yapacak Fenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız!
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak