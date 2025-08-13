ÖSYM Son Dakika Olarak Duyurdu: YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

19 Temmuz’da açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite adayları için tercih süreci başladı. Tercih işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre, adaylar tercih işlemlerini yarına kadar tamamlayabilecek. 21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye, 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih dönemi bitti mi, saat kaçta bitecek?

ÖSYM SON DAKİKA OLARAK DUYURDU: SON BAŞVURU TARİHİ BUGÜN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

YKS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YKS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

YKS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri için sürenin sona gelmesiyle birlikte tercih sonuçları için de tarih merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı.

2025 Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği için yerleştirme sonuçlarının da bu tarihlerden önce ilan edilmesi bekleniyor.

