Adres Değişti İşkence Aynı! Silopi Bakımevi’nde Yürek Dağlayan Görüntü! 50 Derecelik Havada Bir Odada Onlarca Köpek… Su, Mama, Hava Hiçbir Şey Yok

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Şırnak’ta Silopi Bakımevi’ndeki kahreden manzarayı gözler önüne serdi.

50 derecelik havada bir odaya kilitlenen, aç susuz bırakılan onlarca köpek, görenlerin yüreğini dağladı.

Silopi Bakımevi'nde küçücük odaya sıkıştırılan köpekler

'KANUNUN YARISI UYGULANIYOR'

Ölüme terk edilen köpeklerin videosunu paylaşan HAYTAP, kamuoyunda ‘katliam’ yasası olarak adlandırılan yasanın kaldırılması için çağrı yaparak duruma "Yasa ‘köpek topla’ diyor ama…O yasa aynı zamanda ‘koşulları sağla’ diyor. Yeterli alan kur, veteriner bulundur, mama ve su ver, kısırlaştır, tedavi et…Ama ne yapılıyor. Koşullar yok sayılıyor, kanunun yarısı uygulanıyor” sözleri ile tepki gösterdi.

BAKANLIĞA DİLEKÇE YAZDI

“Toplamak var, bakmak yok” vurgusuyla göz göre göre yapılan şiddete isyan eden HAYTAP, “Bu tablo ne yasaya, ne insanlığa, ne de vicdana sığar” diyerek Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslendi.

Bakanlığa HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Evrim Kaplan imzası ile bir dilekçe yazıldı.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Sokak köpeklerinin toplanmasını zorunlu kılan yasa yürürlüğe girdiğinden beri, ülkenin dört bir yanından kan donduran görüntüler geliyor.

Bakımevi tabelası altında, köpeklerin sopalarla dövülerek öldürüldüğü, sağlıklı ve genç hayvanlara toplu ötenazi uygulandığı, yer olmadığı bahanesiyle üst üste kapatıldıkları, birbirlerini parçalamaya mecbur bırakıldıkları, günlerce aç ve susuz tutuldukları haberleri durmaksızın gündeme düşüyor.

'ÖRNEK YAPTIRIM GÖREMİYORUZ'

Kanun ve yönetmelikler sadece kâğıt üzerinde mi geçerli? Her gün ortaya çıkan bu olayların ardından "araştırıyoruz" veya "gereken yapılacak" gibi klişe, inandırıcılıktan uzak açıklamalar dışında, tek bir caydırıcı ve örnek yaptırım göremiyoruz.

Bu tablo yalnızca hayvanların yaşam hakkıyla ilgili değil; aynı zamanda hukukun, devlet otoritesinin ve adaletin güvenilirliğiyle ilgilidir.

Soruyorum: Kanunları ihlal eden belediyelere ve bu vahşeti uygulayan sorumlulara karşı, bir daha kimsenin cesaret edemeyeceği netlikte bir adım atacak mısınız? Yoksa sessizliğinizle bu suçların ortağı olmaya devam mı edeceksiniz?