Havaalanında Bulunmuş, Türkiye'nin Sevgilisi Olmuştu: Bebek Goril 'Zeytin' İçin Karar

İstanbul Havalimanı’nda geçen yıl Nijerya’dan Tayland’a gönderilmek istenen bir kargoda bulunan ve kamuoyunda “Zeytin” adıyla tanınan yavru goril, tekrar yasa dışı ticarete konu edilmeyeceği şartıyla Nijerya’ya gönderilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında başlatılan iade sürecinin, gorilin yalnızca türdeşlerinin bulunduğu bir rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi koşuluyla yürütüldüğünü açıkladı.

UYGUN UÇUŞ KOŞULLARI AYARLANACAK

Açıklamaya göre, Zeytin’in Nijerya’ya dönüşünde maruz kalabileceği stresin azaltılması, iklim koşullarının uygunluğu gibi faktörler dikkate alındı. Türk Hava Yolları tarafından, IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek uçuş planlamasıyla Zeytin, işlemler tamamlandıktan sonra yeni yuvasına ulaştırılacak.

GEÇEN YIL BULUNMUŞTU

21 Aralık 2024’te İstanbul Havalimanı’nda yapılan kontrolde, Nijerya’dan Tayland’a transit geçecek kargoda CITES belgesi bulunmayan yavru goril tespit edilmiş ve DKMP ekiplerince el konulmuştu. Sağlık kontrollerinden geçirilen Zeytin, İstanbul’daki bir hayvanat bahçesinde özel bakıcı gözetiminde koruma altına alınmıştı. Vatandaşların da katıldığı bir anket sonucunda gorile “Zeytin” ismi verilmişti.

CITES sözleşmesine göre, ihraç eden ülkenin hayvanı geri talep etme hakkı bulunuyor. Bu kapsamda Zeytin, yasal güvence ve koruma tedbirleriyle Nijerya’ya iade edilecek.

