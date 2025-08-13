Havaalanında Bulunmuş, Türkiye'nin Sevgilisi Olmuştu: Bebek Goril 'Zeytin' İçin Karar

İstanbul Havalimanı’nda kaçak yolla taşınırken yakalanan ve “Zeytin” adı verilen yavru goril, Nijerya’ya iade edilecek. Yetkililer, iadenin yalnızca rehabilitasyon merkezinde bakım yapılması ve tekrar kaçak ticarete konu edilmemesi şartıyla gerçekleşeceğini bildirdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Havalimanı’nda geçen yıl Nijerya’dan Tayland’a gönderilmek istenen bir kargoda bulunan ve kamuoyunda “Zeytin” adıyla tanınan yavru goril, tekrar yasa dışı ticarete konu edilmeyeceği şartıyla Nijerya’ya gönderilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında başlatılan iade sürecinin, gorilin yalnızca türdeşlerinin bulunduğu bir rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi koşuluyla yürütüldüğünü açıkladı.

Havaalanında Bulunmuş, Türkiye'nin Sevgilisi Olmuştu: Bebek Goril 'Zeytin' İçin Karar - Resim : 1

UYGUN UÇUŞ KOŞULLARI AYARLANACAK

Açıklamaya göre, Zeytin’in Nijerya’ya dönüşünde maruz kalabileceği stresin azaltılması, iklim koşullarının uygunluğu gibi faktörler dikkate alındı. Türk Hava Yolları tarafından, IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek uçuş planlamasıyla Zeytin, işlemler tamamlandıktan sonra yeni yuvasına ulaştırılacak.

Havaalanında Bulunmuş, Türkiye'nin Sevgilisi Olmuştu: Bebek Goril 'Zeytin' İçin Karar - Resim : 2

GEÇEN YIL BULUNMUŞTU

21 Aralık 2024’te İstanbul Havalimanı’nda yapılan kontrolde, Nijerya’dan Tayland’a transit geçecek kargoda CITES belgesi bulunmayan yavru goril tespit edilmiş ve DKMP ekiplerince el konulmuştu. Sağlık kontrollerinden geçirilen Zeytin, İstanbul’daki bir hayvanat bahçesinde özel bakıcı gözetiminde koruma altına alınmıştı. Vatandaşların da katıldığı bir anket sonucunda gorile “Zeytin” ismi verilmişti.

Havaalanında Bulunmuş, Türkiye'nin Sevgilisi Olmuştu: Bebek Goril 'Zeytin' İçin Karar - Resim : 3

CITES sözleşmesine göre, ihraç eden ülkenin hayvanı geri talep etme hakkı bulunuyor. Bu kapsamda Zeytin, yasal güvence ve koruma tedbirleriyle Nijerya’ya iade edilecek.

İstanbul Havalimanı'nda Kurtarılan Yavru Goril İçin Tayland'da Operasyonİstanbul Havalimanı'nda Kurtarılan Yavru Goril İçin Tayland'da OperasyonGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Goril zeytin
Son Güncelleme:
6.1'lik Sındırgı Depremi Hangi Fayları Tetikledi? Balıkesirliler İlk Kez Duyacak! Meğer 1,5 Ay Önce… 6.1'lik Sındırgı Depremi Hangi Fayları Tetikledi? Balıkesirliler İlk Kez Duyacak! Meğer 1,5 Ay Önce…
Avukatı Duyurdu: Karalar’ın Tahliye Talebi İncelenmeden Reddedildi Zeydan Karalar’ın Tahliye Talebi İncelenmeden Reddedildi
Mauro Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması! “Galatasaray ve Benim İçin…” Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması
Kalpleri Kırıktan Geçilmiyor: İşte Aldatılma İhtimali En Yüksek Olan Burçlar İşte Aldatılma İhtimali En Yüksek Olan Burçlar
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak