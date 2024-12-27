İstanbul Havalimanı'nda Kurtarılan Yavru Goril İçin Tayland'da Operasyon

İstanbul Havalimanı'nda kurtarılan, nesli tükenmekte olan goril yavrusuyla ilgili Tayland polisi operasyon düzenledi. Olayla ilgili şüpheli bulunan bir çiftlikte 22 farklı türde 284 adet hayvan bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda Kurtarılan Yavru Goril İçin Tayland'da Operasyon

Geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı'nda Türkiye üzerinden Bangkok’a gönderilmek üzere Nijerya’dan yola çıkan goril yavrusunun kurtarılmasının ardından Tayland polisi harekete geçti. Polis, kaçakçılık şüphesiyle Nakhon Pathom eyaletindeki bir çiftliğe baskın düzenledi. Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevresel Suçlar Polis Amiri Watcharin Phusit, Türk Polisi ile paylaşılan istihbarat sonucu gorilin son varış adresi olan çiftliğe düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Havalimanı'nda Kurtarılan Yavru Goril İçin Tayland'da Operasyon - Resim : 1

EVRAKLARDA '50 HAYVAN TAŞIDIĞI' YAZIYORDU

Çiftliğin hayvan ticareti için gerekli lisansa sahip olduğunu ifade eden Phusit, çiftlikteki hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığına ilişkin ise inceleme başlatıldığını bildirdi. Phusit, ayrıca İstanbul'da bulunan gorilin bulunduğu kolinin evraklarda “50 tavşan taşıdığı” şeklinde beyan edildiğini belirtti. Çiftlik sahibi de ifadesinde hayvan ticaretiyle uğraştığını ve gerekli izinlerinin bulunduğunu öne sürdü.

İstanbul Havalimanı'nda Kurtarılan Yavru Goril İçin Tayland'da Operasyon - Resim : 2

NESLİ TEHLİKEDE, KAÇAKÇILIKTA ÇOK 'DEĞERLİ'

Tayland Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi Genel Müdürü Atthaphon Charoenchansa ise yaptığı açıklamada, Tayland’a gönderilmesi planlanan gorilin, buradan başka bir ülkeye kaçırılmasının hedeflendiğini tespit ettiklerini ifade etti. Atthaphon, nesli tehlikede olan goril türlerinin kaçakçılık piyasasındaki değerinin milyonlar olduğunu belirtti. Tayland Polisi’nin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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