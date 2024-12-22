Havalimanında Bulunmuştu: Bakanlıktan Açıklama: 'Ufaklığın Durumu Şu an İyi'

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmalarında Nijerya'dan Bangkok'a gönderilen kafes tipi yük takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu kafeste Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 Listesi kapsamında nesli tükenmek üzere olan “gorilla gorilla” türü canlı maymun tespit edildi. Goril Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

'UFAKLIĞIN DURUMU İYİ'

Tarım ve Orman Bakanlığı, goril yavrusu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ufaklığın durumu şu an iyi. İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan ülkemizden transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştur. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelimiz tarafından rehabilitasyon ve bakımları yapılan yavrunun sağlık durumu iyiye gitmekle birlikte gözlem altında tutulmaya devam edilecek" denildi.

Kaynak: DHA-İHA