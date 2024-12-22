Elazığ'da Kar Yağışı Ulaşıma Engel Oldu: 27 Köy Yolu Kapandı!

Yoğun kar yağışı ülkenin doğusunu ele geçirdi. Bingöl'ün bazı ilçelerinde okullara 1 gün ara verilirken Elazığ'da bazı köy yollarına ulaşım kapandı. Elazığ’ın ilçeleri ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da Kar Yağışı Ulaşıma Engel Oldu: 27 Köy Yolu Kapandı!

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’ın ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte Karakoçan ilçesinde 22, Kovancılar ilçesinde ise 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

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