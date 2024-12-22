Elazığ'da Kar Yağışı Ulaşıma Engel Oldu: 27 Köy Yolu Kapandı!

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’ın ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte Karakoçan ilçesinde 22, Kovancılar ilçesinde ise 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA