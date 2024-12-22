Elazığ'da Kar Yağışı Ulaşıma Engel Oldu: 27 Köy Yolu Kapandı!
Yoğun kar yağışı ülkenin doğusunu ele geçirdi. Bingöl'ün bazı ilçelerinde okullara 1 gün ara verilirken Elazığ'da bazı köy yollarına ulaşım kapandı. Elazığ’ın ilçeleri ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında 27 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’ın ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte Karakoçan ilçesinde 22, Kovancılar ilçesinde ise 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA