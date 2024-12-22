Hakan Fidan ile Eş-Şera Kasiyun Dağı'nda Çay İçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi.

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Hakan Fidan ile Eş-Şera Kasiyun Dağı'nda Çay İçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, düzenledikleri ortak basın toplantısın ardından akşam saatlerinde, Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri seyretti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da X sosyal medya hesabından ikilinin Kasyun Dağı'ndaki fotoğrafını paylaştı.

Hakan Fidan ile Eş-Şera Kasiyun Dağı'nda Çay İçti - Resim : 1

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

Hakan Fidan ile Eş-Şera Kasiyun Dağı'nda Çay İçti - Resim : 2

Aynı zamanda kentin manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.

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Kaynak: AA

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