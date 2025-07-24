Sağlık Durumu Ağırlaşmıştı... Adli Tıp'tan Ayşe Barım Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dizi sektöründe tekelleşme iddiasıyla gündeme gelip Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Oyuncularının kendisi için tahliye çağrısı yaptığı ID İletişim'in sahibi Barım, son olarak Adli Tıp Kurumu tarafından tam teşekkürlü hastaneye sevk edildi.

Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılacak.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulu'nun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur."

Kaynak: AA