Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün

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Google’ın Sokak Görünümü (Street View) özelliği uzun süredir kullanılıyor, ancak birçok kişi bu özelliğin yalnızca güncel görüntüler sunduğunu zannediyordu. Oysa sistem, yıllar içinde aynı noktadan geçen Google araçlarının çektiği fotoğrafları da saklıyor. Bu sayede kullanıcılar, 2007 yılına kadar uzanan görüntülere ulaşarak geçmişle bağ kurabiliyor.

Kimileri çocukken yaşadığı evin eski görünümünü inceliyor, kimileri de artık var olmayan bir ağacı ya da evinin önünde duran eski model arabasını hatırlıyor. Görüntüler, sadece fiziksel yapılarla sınırlı değil. Şanslı kullanıcılar, geçmiş yıllarda evlerinin önünden geçen Google araçlarının çektiği karelerde yaşlı bir aile ferdini ya da sevilen bir evcil hayvanı bile görebiliyor.

EVİNİZİN GEÇMİŞTEKİ HALİNİ NASIL GÖREBİLİRSİNİZ?

Bu özelliği kullanmak oldukça kolay. İşte adım adım rehber:

1. Google Haritalar’ı Açın

Bilgisayarınızdan google.com/maps adresine gidin veya mobil uygulamayı açın. Bu özellik yalnızca Google Haritalar'da çalışır, Apple Haritalar gibi diğer uygulamalarda bulunmaz.

2. Adresinizi Yazın

Haritaların arama çubuğuna görüntülemek istediğiniz adresi girin (örneğin: eski eviniz, büyükanne evi veya çocukluk sokağınız). Haritalar, konumu uydu görüntüsüyle gösterecektir.

3. Sokak Görünümüne Geçin

Ekranın sağ alt köşesinde yer alan sarı figürü (“Pegman” adıyla bilinir) harita üzerinde bir sokağa sürükleyerek Sokak Görünümü’ne geçebilirsiniz. Alternatif olarak, adresin altındaki küçük bir önizleme görüntüsüne tıklayarak da erişim sağlayabilirsiniz.

4. "Zaman Yolculuğu" Sekmesini Açın

Sokak Görünümüne geçtikten sonra, ekranın sol üst köşesindeki saat simgesine veya “Zaman çizelgesi” yazısına tıklayın. Mobilde bu seçenek genellikle ekranın alt kısmında görünür.

5. Yıllar Arasında Gezin

Açılan zaman çizelgesinde, Google'ın geçmişte kaydettiği tüm görüntüler sıralanır. Örneğin: “Ekim 2010”, “Mart 2015” gibi. Her birine tıkladığınızda, seçtiğiniz yıl ve aya ait sokak görüntüsü ekranda belirir.

Birçok kullanıcı bu özellik sayesinde kaybettikleri sevdiklerini yeniden görmekten derin duygular yaşadığını ifade ediyor. Bazıları için evin önünde duran bir bisiklet, bir köpek ya da pencerede duran bir büyükanne görüntüsü, dijital bir anı defterine dönüşüyor.

Üstelik bu yalnızca insanlar için değil. Pek çok kullanıcı yıllar içinde değişen peyzajları, yıkılan binaları ya da kesilen ağaçları görmekten de büyük nostalji duyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi