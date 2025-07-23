Yeni Trafik Levhası Şaşırttı: Bir Bakan Bir Daha Baktı

Doha’da bir kavşakta görüntülenen yeni levha sistemi, kaygan zemin ve kasisli yol durumlarına dikkat çekiyor. Uyarı levhalarının en dikkat çeken özelliği ise, üçgen çerçevede yer alan ve yerel kıyafetli bir yayayı simgeleyen figür oldu. Bu sembol, Katar kültürüne ait unsurları modern trafik işaretlerine entegre eden bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Hemen altına yerleştirilen ikinci tabela ise yol üzerinde kasis bulunduğuna işaret ediyor. Bu çift yönlü görsel uyarı sistemi, sürücülere hem hızlarını düşürmeleri hem de ani manevralardan kaçınmaları gerektiğini hatırlatıyor.