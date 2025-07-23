Yeni Trafik Levhası Şaşırttı: Bir Bakan Bir Daha Baktı
Katar’da trafik güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan yeni nesil uyarı levhaları, başkent Doha’nın önemli kavşak ve geçiş noktalarına yerleştirilmeye başlandı. Sürücüleri daha dikkatli olmaya teşvik eden bu levhalar, özellikle zorlu yol koşullarına karşı uyarı niteliği taşıyor.
Doha’da bir kavşakta görüntülenen yeni levha sistemi, kaygan zemin ve kasisli yol durumlarına dikkat çekiyor. Uyarı levhalarının en dikkat çeken özelliği ise, üçgen çerçevede yer alan ve yerel kıyafetli bir yayayı simgeleyen figür oldu. Bu sembol, Katar kültürüne ait unsurları modern trafik işaretlerine entegre eden bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.
Hemen altına yerleştirilen ikinci tabela ise yol üzerinde kasis bulunduğuna işaret ediyor. Bu çift yönlü görsel uyarı sistemi, sürücülere hem hızlarını düşürmeleri hem de ani manevralardan kaçınmaları gerektiğini hatırlatıyor.
ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN
Katar Trafik Müdürlüğü tarafından geliştirilen yeni levhaların, hem Arapça hem de İngilizce olarak uluslararası trafik standartlarına uygun biçimde hazırlandığı açıklandı. Ancak levhalarda metinden çok simgesel anlatıma ağırlık verildiği, böylece Katar'da yaşayan farklı milletlerden sürücülere de doğrudan mesaj verilebildiği belirtildi.
ZORLU KOŞULLAR İÇİN KRİTİK UYARI
Trafik uzmanları, özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu saatlerde ve bölgelerde bu tür işaretlerin hayati rol oynadığına dikkat çekiyor. Kaygan zemin ve yol tümseklerinin, kaza riskini artırdığına vurgu yapan yetkililer, sürücülere kısa huzmeli far kullanımı ve ani frenlerden kaçınma konusunda uyarılarda bulundu.