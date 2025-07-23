6 Saatten Az Uyuduğunuzda Vücudunuza Ne Olur? Bilim Açıkladı

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Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışmada, her gece altı saatten az uyuyan bireylerde çok sayıda olumsuz etki gözlemlendi. Araştırma, 2.000’den fazla katılımcıyı altı gün boyunca izledi. Sonuçlar oldukça netti: ilk geceden itibaren fiziksel stres belirtileri başladı. Kişiler arasında:

Konsantrasyonda düşüş

Sürekli yorgunluk

Artan sinirlilik

Kas ve eklem ağrıları

Mide-bağırsak sistemi rahatsızlıkları

Boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum semptomları

gözlemlendi. Özellikle altı gün art arda kısa uyku, vücudun toparlanmasını güçleştirerek stresi biriktirmesine neden oldu.

GÜNDE KAÇ SAAT UYUMAK SAĞLIKLI?

Uzmanlar, vücudunuzun ve zihninizin tam kapasite çalışabilmesi için günlük minimum 7 saat uyku öneriyor. Bu eşik, hem fiziksel hem zihinsel iyileşmenin gerçekleşmesi için kritik. Aksi halde, bağışıklık sisteminde zayıflama, duygusal dengesizlikler ve sindirim sistemi sorunları gibi kronik sağlık problemleri gündeme gelebilir.

GIDALAR UYKU KALİTESİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Kanada–Montreal Üniversitesi’nden Prof.Tore Nielsen ve meslektaşları, sadece uyku süresinin değil, yediğiniz besinlerin de uyku kalitesi üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, özellikle laktoz veya bazı gıdalara karşı hassasiyeti olan bireylerde şu etkiler daha yaygın:

Uykuya dalmakta güçlük

Gece terörü ve rahatsız edici rüyalar

Rüyaları net hatırlayamama

Prof. Nielsen’in ekibi, bu etkilerin özellikle yatmadan önce süt ürünleri, şekerli veya baharatlı besinler tüketildiğinde daha belirgin olduğunu vurguluyor.

SADECE SÜRE DEĞİL, KALİTE DE ÖNEMLİ

Yeterince uyumak sadece saatlere bağlı değil; aynı zamanda ne kadar kaliteli uyuduğunuz da kritiktir. Hem uykunun süresi hem de yiyecek tercihleriniz, sağlığınızı doğrudan etkiliyor.

Her gün 7+ saat uyku,

Yatmadan önce hafif ve toleransınıza uygun yiyecekler tüketmek,

Eğer hassasiyetiniz varsa laktoz veya baharatlı gıdalardan kaçınmak,

sağlıklı bir beden ve zihin için şart.

Kaynak: Haber Merkezi