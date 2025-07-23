6 Saatten Az Uyuduğunuzda Vücudunuza Ne Olur? Bilim Açıkladı
Düzenli olarak gündüz dahi kısa süreli uykularla yetiniyorsanız, bu durum fark etmeden fiziksel ve zihinsel sağlığınıza büyük zarar verebilir.
Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışmada, her gece altı saatten az uyuyan bireylerde çok sayıda olumsuz etki gözlemlendi. Araştırma, 2.000’den fazla katılımcıyı altı gün boyunca izledi. Sonuçlar oldukça netti: ilk geceden itibaren fiziksel stres belirtileri başladı. Kişiler arasında:
Konsantrasyonda düşüş
Sürekli yorgunluk
Artan sinirlilik
Kas ve eklem ağrıları
Mide-bağırsak sistemi rahatsızlıkları
Boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum semptomları
gözlemlendi. Özellikle altı gün art arda kısa uyku, vücudun toparlanmasını güçleştirerek stresi biriktirmesine neden oldu.
GÜNDE KAÇ SAAT UYUMAK SAĞLIKLI?
Uzmanlar, vücudunuzun ve zihninizin tam kapasite çalışabilmesi için günlük minimum 7 saat uyku öneriyor. Bu eşik, hem fiziksel hem zihinsel iyileşmenin gerçekleşmesi için kritik. Aksi halde, bağışıklık sisteminde zayıflama, duygusal dengesizlikler ve sindirim sistemi sorunları gibi kronik sağlık problemleri gündeme gelebilir.
GIDALAR UYKU KALİTESİNİ NASIL ETKİLİYOR?
Kanada–Montreal Üniversitesi’nden Prof.Tore Nielsen ve meslektaşları, sadece uyku süresinin değil, yediğiniz besinlerin de uyku kalitesi üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, özellikle laktoz veya bazı gıdalara karşı hassasiyeti olan bireylerde şu etkiler daha yaygın:
Uykuya dalmakta güçlük
Gece terörü ve rahatsız edici rüyalar
Rüyaları net hatırlayamama
Prof. Nielsen’in ekibi, bu etkilerin özellikle yatmadan önce süt ürünleri, şekerli veya baharatlı besinler tüketildiğinde daha belirgin olduğunu vurguluyor.
SADECE SÜRE DEĞİL, KALİTE DE ÖNEMLİ
Yeterince uyumak sadece saatlere bağlı değil; aynı zamanda ne kadar kaliteli uyuduğunuz da kritiktir. Hem uykunun süresi hem de yiyecek tercihleriniz, sağlığınızı doğrudan etkiliyor.
Her gün 7+ saat uyku,
Yatmadan önce hafif ve toleransınıza uygun yiyecekler tüketmek,
Eğer hassasiyetiniz varsa laktoz veya baharatlı gıdalardan kaçınmak,
sağlıklı bir beden ve zihin için şart.
Kaynak: Haber Merkezi