ADSL, VDSL, Fiber... 10 Saniyede Wi-Fi Gücünü Katlayacak Sır Ortaya Çıktı: Deneyen Şoke Oluyor
Evde ya da iş yerinde yavaşlayan internet bağlantısı, çoğu zaman servis sağlayıcınızdan değil, modeminizden kaynaklanıyor olabilir. Teknik bilgiye ihtiyaç duymadan uygulanabilen ve kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşler alan “10 saniye kuralı”, Wi-Fi sinyalini önemli ölçüde güçlendirebiliyor. Deneyen birçok kullanıcı, “İnternet hızımız fark edilir biçimde arttı” yorumunu yapıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlara göre, modemler tıpkı bilgisayarlar gibi zamanla yavaşlıyor. Sürekli açık kalan cihazlar, önbelleklerinde geçici veriler biriktiriyor ve bu da bağlantı performansını olumsuz etkiliyor. Çözüm ise oldukça basit: Cihazı doğru şekilde kapatıp kısa bir süre dinlendirmek.
10 SANİYE KURALI NASIL UYGULANIR?
İnternet sağlayıcılarının da ilk önerilerinden biri olan bu yöntem şu adımlarla uygulanıyor:
Modemi ya da yönlendiriciyi kapatma tuşuyla kapatın ya da fişini çekin.
Cihazın belleğinin tamamen boşalması için en az 10 saniye bekleyin.
Ardından cihazı tekrar çalıştırın.
Bu kısa işlem, cihazın geçici hafızasını sıfırlayarak modeminizin yeniden yüksek performansla çalışmasına olanak tanıyor. Uzmanlar, ciddi bir problem olmasa bile modemlerin haftada bir kez bu şekilde yeniden başlatılmasını tavsiye ediyor.
KABLOSUZ KANAL AYARLARINI GÖZDEN GEÇİRİN
Eğer yeniden başlatma işlemi yeterli gelmiyorsa, sorunun kaynağı çevredeki Wi-Fi ağlarının yarattığı kanal yoğunluğu olabilir. Özellikle apartman yaşamında, çok sayıda ağın aynı frekansta yayın yapması sinyal kirliliğine yol açıyor.
Bu durumu çözmek için şu adımlar öneriliyor:
Modem arayüzüne girerek Wi-Fi kanal ayarlarını kontrol edin.
“Kablosuz Ağ Ayarları” ya da “Wi-Fi” menüsünden, daha az kullanılan bir kanala manuel olarak geçiş yapın.
Bu küçük değişiklik, sinyal gücünde gözle görülür bir iyileşme sağlayabilir.