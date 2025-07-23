ADSL, VDSL, Fiber... 10 Saniyede Wi-Fi Gücünü Katlayacak Sır Ortaya Çıktı: Deneyen Şoke Oluyor

10 SANİYE KURALI NASIL UYGULANIR?

İnternet sağlayıcılarının da ilk önerilerinden biri olan bu yöntem şu adımlarla uygulanıyor:

Modemi ya da yönlendiriciyi kapatma tuşuyla kapatın ya da fişini çekin.

Cihazın belleğinin tamamen boşalması için en az 10 saniye bekleyin.

Ardından cihazı tekrar çalıştırın.

Bu kısa işlem, cihazın geçici hafızasını sıfırlayarak modeminizin yeniden yüksek performansla çalışmasına olanak tanıyor. Uzmanlar, ciddi bir problem olmasa bile modemlerin haftada bir kez bu şekilde yeniden başlatılmasını tavsiye ediyor.