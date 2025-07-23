Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor

Günlük hayatın koşuşturmasında herkes zaman zaman stres yaşayabilir. Ancak bazı burçlar var ki, en küçük olaylar bile onlar için büyük bir gerginlik kaynağı olabiliyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astrolog Lyudmila Bulgakova, özellikle ufak tefek nedenlerle sıkça huzursuzluk yaşayan burçları sıraladı. İşte o 3 burç...

Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

YENGEÇ: Duyguların Göbeğinde Patlayan Krizler

Listenin başında yer alan Yengeç burcu, duygusal yoğunluğuyla biliniyor. En basit bir sorun bile bu burcun temsilcileri için büyük bir duygusal krize dönüşebiliyor. Bir anda ortaya çıkan küçük bir aksaklık, Yengeç’te derin bir iç hesaplaşmaya ve hatta gözyaşlarına yol açabiliyor. Olayın boyutu ne olursa olsun, Yengeçler için yaşanan her stres anı sanki bir trajedi gibi hissedilebiliyor.

TERAZİ: Görmezden Gelir, Sonra Patlar

İkinci sırada yer alan Terazi burcu ise sorunları ilk anda büyütmek yerine görmezden gelmeyi tercih ediyor. Ancak bu durum uzun sürmüyor. Biriktirilen duygular, en küçük bir tetikleyiciyle bir anda yüzeye çıkabiliyor. Üstelik, sıkıntının kendisi çoğu zaman oldukça küçük ve çözümü basit olmasına rağmen, Teraziler bunu büyüterek ciddi stres yaşama eğiliminde oluyor.

Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2

İKİZLER: Duygusal Dalgalanmalarla Boğuşuyor

Listenin son sırasında yer alan İkizler, zihinsel yoğunluğu ve değişken ruh hali nedeniyle strese açık bir burç olarak öne çıkıyor. Aynı problemi bir gün ciddiye almayıp geçiştirebilirken, ertesi gün aynı mesele karşısında yoğun kaygı hissedebiliyorlar. Bu duygusal iniş çıkışlar ise hem kendileri hem de çevresindekiler için oldukça yorucu olabiliyor.

En Çok Aldatan Meslekler Belli OlduEn Çok Aldatan Meslekler Belli OlduEkonomi

ADSL, VDSL, Fiber... 10 Saniyede Wi-Fi Gücünü Katlayacak Sır Ortaya Çıktı: Deneyen Şoke OluyorADSL, VDSL, Fiber... 10 Saniyede Wi-Fi Gücünü Katlayacak Sır Ortaya Çıktı: Deneyen Şoke OluyorEkonomi

Etiketler
Burç Yorumları
Son Güncelleme:
23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak 23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak
Otobüs Koltuklarındaki Desenlerin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Gerçek Bambaşkaymış Otobüs Koltuklarındaki Desenlerin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı: Gerçek Bambaşkaymış
Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler! Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler!
Şans O Burcun Peşini Hiç Bırakmayacak Şans O Burcun Peşini Hiç Bırakmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu: TÜİK Maaş Rekortmeni İşi Açıkladı Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor Alışverişte 10 Gün Kuralı Geliyor
Adli Tıp'tan Çalık İçin Yeni Karar: İkinci Kez Kemik İliği Örneği Alınacak Adli Tıp'tan Çalık İçin Yeni Karar
İddialar Kafaları Karıştırmıştı! PKK Lideri Öcalan, Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı