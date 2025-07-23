Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor

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Astrolog Lyudmila Bulgakova, özellikle ufak tefek nedenlerle sıkça huzursuzluk yaşayan burçları sıraladı. İşte o 3 burç...

YENGEÇ: Duyguların Göbeğinde Patlayan Krizler

Listenin başında yer alan Yengeç burcu, duygusal yoğunluğuyla biliniyor. En basit bir sorun bile bu burcun temsilcileri için büyük bir duygusal krize dönüşebiliyor. Bir anda ortaya çıkan küçük bir aksaklık, Yengeç’te derin bir iç hesaplaşmaya ve hatta gözyaşlarına yol açabiliyor. Olayın boyutu ne olursa olsun, Yengeçler için yaşanan her stres anı sanki bir trajedi gibi hissedilebiliyor.

TERAZİ: Görmezden Gelir, Sonra Patlar

İkinci sırada yer alan Terazi burcu ise sorunları ilk anda büyütmek yerine görmezden gelmeyi tercih ediyor. Ancak bu durum uzun sürmüyor. Biriktirilen duygular, en küçük bir tetikleyiciyle bir anda yüzeye çıkabiliyor. Üstelik, sıkıntının kendisi çoğu zaman oldukça küçük ve çözümü basit olmasına rağmen, Teraziler bunu büyüterek ciddi stres yaşama eğiliminde oluyor.

İKİZLER: Duygusal Dalgalanmalarla Boğuşuyor

Listenin son sırasında yer alan İkizler, zihinsel yoğunluğu ve değişken ruh hali nedeniyle strese açık bir burç olarak öne çıkıyor. Aynı problemi bir gün ciddiye almayıp geçiştirebilirken, ertesi gün aynı mesele karşısında yoğun kaygı hissedebiliyorlar. Bu duygusal iniş çıkışlar ise hem kendileri hem de çevresindekiler için oldukça yorucu olabiliyor.