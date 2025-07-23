En Çok Aldatan Meslekler Belli Oldu
İngiltere merkezli yapılan kapsamlı bir araştırma, evliliklerdeki sadakat sorunlarının çoğunlukla iş hayatıyla bağlantılı olduğunu gözler önüne serdi. Elde edilen verilere göre, her beş çalışandan biri eşine sadık kalmıyor. Araştırma, hangi meslek gruplarının aldatma eğiliminde daha fazla olduğunu da ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Katılımcıların büyük çoğunluğu, aldatma davranışının iş yerinde başladığını belirtti. Araştırmaya göre ihanetlerin yaklaşık %85’i, çalışma arkadaşları arasında gelişen bağlarla ortaya çıkıyor. Gerek ortak molalar, gerekse iş birliği gerektiren projeler, zamanla duygusal yakınlaşmaları beraberinde getiriyor.
Uzmanlar, bu durumun temelinde iş kaynaklı stres, uzun saatler ve bireylerin günlük yaşamlarında duygusal destek arayışı olduğunu ifade ediyor. İş yerlerinin sosyal bir alan haline gelmesi, birçok kişinin karşılıklı anlayış geliştirdiği ortamlar yaratıyor.
SADECE FİZİKSEL DEĞİL, DUYGUSAL SADAKATSİZLİK DE YÜKSELİŞTE
Araştırma yalnızca fiziksel sadakatsizliğe değil, duygusal bağların da ilişkilerde kırılmalara neden olduğuna dikkat çekiyor. Çalışanlar, kendilerini anlayan ya da destekleyen bir meslektaşla yakınlaştıklarında, zamanla romantik bir bağ kurabiliyor. Bu durum, duygusal sadakatsizliğin giderek daha görünür hale geldiğini gösteriyor.
EN ÇOK ALDATAN MESLEKLER BELLİ OLDU
Araştırmada, sadakat konusunda öne çıkan meslek grupları da sıralandı. Listenin ilk sıralarında sosyal ilişkilerin ve düzensiz saatlerin yoğun olduğu sektörler yer alıyor.
İşte aldatma eğilimi en yüksek olan ilk beş meslek grubu:
Satış Temsilcileri (%14,5)
Yoğun müşteri ilişkileri, sık seyahatler ve düzensiz saatler, bu gruptaki riskin en büyük sebepleri arasında.
Eğitim Sektörü Çalışanları (%13,7)
Öğretmenler ve akademisyenler, özellikle ortak projeler ve seminerlerde gelişen yakınlaşmalarla ikinci sırada yer aldı.
Sağlık Personeli
Uzun ve stresli vardiyalar, gece mesaileri ve zorlu çalışma koşulları, sağlık çalışanlarının iş arkadaşlarıyla kurduğu bağları derinleştirebiliyor.
Lojistik ve Taşımacılık Çalışanları
Sürekli hareket halinde olmak ve uzun süre evden uzak kalmak, özel yaşamda zorluklara neden olabiliyor.
Etkinlik ve Organizasyon Sektörü
Sosyal çevresi geniş, sürekli iletişim gerektiren bu meslek dalı da listede yer aldı.
İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGESİ ÖNEMLİ
Araştırmayı değerlendiren uzmanlar, duygusal sadakatsizliklerin sadece evliliği değil, profesyonel iş ilişkilerini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, iş yerinde sınırların net olması ve özel yaşamla iş yaşamı dengesinin korunması gerektiği vurgulanıyor.