En Çok Aldatan Meslekler Belli Oldu

EN ÇOK ALDATAN MESLEKLER BELLİ OLDU

Araştırmada, sadakat konusunda öne çıkan meslek grupları da sıralandı. Listenin ilk sıralarında sosyal ilişkilerin ve düzensiz saatlerin yoğun olduğu sektörler yer alıyor.

İşte aldatma eğilimi en yüksek olan ilk beş meslek grubu:

Satış Temsilcileri (%14,5)

Yoğun müşteri ilişkileri, sık seyahatler ve düzensiz saatler, bu gruptaki riskin en büyük sebepleri arasında.

Eğitim Sektörü Çalışanları (%13,7)

Öğretmenler ve akademisyenler, özellikle ortak projeler ve seminerlerde gelişen yakınlaşmalarla ikinci sırada yer aldı.