SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı
Emekli maaşını artırmak isteyenler için yeni bir kapı aralandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un açıkladığı formülle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklisi olarak daha yüksek maaş alabilecek.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Emekli maaşlarının düşüklüğünden şikayet eden SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde niteliğinde bir açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, mevcut maaşını artırmak isteyen emekliler için dikkat çekici bir yöntemi paylaştı. Erdursun'a göre, belirli koşulları yerine getirenler, memur statüsünde çalışarak daha yüksek emekli maaşı alma hakkı elde edebiliyor.
MEMUR EMEKLİLİĞİNE GEÇİŞ İMKANI
Türkiye’de emekli maaşları, bağlı olunan sigorta türüne göre belirleniyor. Memur emeklileri, 5434 sayılı kanun kapsamında oldukları için, genellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla daha yüksek maaş alıyor. Erdursun’a göre, SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olan kişiler, maaşlarını kestirerek kamu kurumlarında 4/C statüsünde memur olarak göreve başlarsa ve burada en az 1261 gün (yaklaşık 3,5 yıl) çalışırsa, memur emeklisi olabiliyor.
EMEKLİ MAAŞINDA BÜYÜK ARTIŞ SAĞLIYOR
Bu yöntemle memur emeklisi olan kişiler, daha önce aldıkları SSK veya Bağ-Kur emekli maaşından daha yüksek bir gelire kavuşabiliyor. Erdursun, bu yöntemin özellikle düşük maaşlı emekliler için uzun vadede önemli bir avantaj sunduğunu belirtiyor.
1261 GÜN KURALI NEDEN KRİTİK?
2829 sayılı Kanun’a göre, bir kişinin son 2520 prim gününün 1261 günü hangi statüde geçtiyse, emekliliği o statüden bağlanıyor. Bu nedenle memur emekliliğinden yararlanmak isteyenlerin bu süreyi memuriyetle doldurması şart.
KİMLER YARARLANABİLİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olarak atanabilecek nitelikte olanlar (doktor, öğretmen, mühendis gibi) bu yöntemden faydalanabiliyor. Ayrıca sağlık durumu memuriyete uygun olan ve kamu haklarından mahrum olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu fırsattan yararlanabiliyor.
NASIL BAŞVURULUR?
Emekli maaşını kestirmek isteyen kişinin, öncelikle işten ayrılması ve emekli aylığını durdurması gerekiyor. Sonrasında herhangi bir şekilde maaş bağlatmadan kamuya memur statüsünde giriş yapılması şart. Memur olarak 1261 gün çalıştıktan sonra, yeniden emeklilik başvurusunda bulunulabiliyor.
Bu yöntemle SSK veya Bağ-Kur emeklisi olan birçok kişi, daha yüksek bir gelirle memur emekliliğine geçiş yapabiliyor. Erdursun, şartları sağlayanlara bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyor.