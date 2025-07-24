SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı

EMEKLİ MAAŞINDA BÜYÜK ARTIŞ SAĞLIYOR

Bu yöntemle memur emeklisi olan kişiler, daha önce aldıkları SSK veya Bağ-Kur emekli maaşından daha yüksek bir gelire kavuşabiliyor. Erdursun, bu yöntemin özellikle düşük maaşlı emekliler için uzun vadede önemli bir avantaj sunduğunu belirtiyor.

1261 GÜN KURALI NEDEN KRİTİK?

2829 sayılı Kanun’a göre, bir kişinin son 2520 prim gününün 1261 günü hangi statüde geçtiyse, emekliliği o statüden bağlanıyor. Bu nedenle memur emekliliğinden yararlanmak isteyenlerin bu süreyi memuriyetle doldurması şart.