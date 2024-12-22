Yer: İstanbul Havalimanı! Nesli Tükenmek Üzere... Kafes Açılınca Herkes Hayrete Düştü

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan goril yavrusu yakaladı. Kafesin içinden çıkan yavru goril görenleri hem şaşkına çevirdi hem de üzdü.

Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

Yer: İstanbul Havalimanı! Nesli Tükenmek Üzere... Kafes Açılınca Herkes Hayrete Düştü - Resim : 1

Ekiplerce yapılan incelemede kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan 'gorilla gorilla' maymun türü olduğu belirlendi.

Goril yavrusu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildi.

Maymun Çiçeği Virüsüne Dikkat Çekmek İçin Goril Kostümü GiydiMaymun Çiçeği Virüsüne Dikkat Çekmek İçin Goril Kostümü GiydiYaşam
Kanada'da hayvanat bahçesinden ziyaretçilere uyarı: "Gorillere video izletmeyin"Kanada'da hayvanat bahçesinden ziyaretçilere uyarı: "Gorillere video izletmeyin"Dünya

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Goril İstanbul Havalimanı
Son Güncelleme:
Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar
AFAD Duyurdu: Marmara'da Deprem AFAD Duyurdu: Marmara'da Deprem
Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor
Bu Yoldan Geçmek Her Yiğidin Harcı Değil! 'Çok Tehlikeli Ama Eşi Benzeri Yok' Bu Yoldan Geçmek Her Yiğidin Harcı Değil!