Yer: İstanbul Havalimanı! Nesli Tükenmek Üzere... Kafes Açılınca Herkes Hayrete Düştü
Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan goril yavrusu yakaladı. Kafesin içinden çıkan yavru goril görenleri hem şaşkına çevirdi hem de üzdü.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.
Ekiplerce yapılan incelemede kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan 'gorilla gorilla' maymun türü olduğu belirlendi.
Goril yavrusu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildi.
Kaynak: AA-DHA
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