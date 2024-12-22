AFAD Duyurdu: Marmara'da Deprem

Türkiye' dün İstanbul'da meydana gelen depremle korkmuştu. Bir deprem de Marmara Denizi'nde meydana geldi. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 16.40 kilometre mesafedeki 3.5 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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AFAD Duyurdu: Marmara'da Deprem

İstanbul'un Avcılar ilçesi açıklarında dün meydana gelen 3 büyüklüğündeki deprem korkutmuştu. Bir deprem haberi de Marmara Denizi'nden geldi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki sarsıntı saat 15.08'de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

UYARI GELDİ

Marmara Denizi'nde meydana gelen depremden sonra Kahramanmaraş depremini önceden bilen Baturhan Öğüt önemli bir uyarıda bulundu. Öğüt, "Silivri Kumburgaz segmentinin batı ucunda gerçekleşti, bu fay 7.0'ı aşan deprem üretebilir" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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