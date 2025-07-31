Kanada'dan Filistin'i Tanıma Adımı!

Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı.

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Kanada'dan Filistin'i Tanıma Adımı!
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Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Böylece Kanada, Filistin devletini tanıyacağını açıklayan 3. ülke oldu.

Carney, bu kararın Filistin Yönetimi'nin kapsamlı reformlara bağlılığı, yönetimde köklü değişiklik yapma iradesi ve Hamas'ın dahil olmayacağı 2026 genel seçimlerini düzenleme taahhüdüne dayandığını belirtti. Kararla ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan Carney, İsrail’in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılarının da bu kararda etkili olduğunu vurguladı.

Bu adım, eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklayan Fransa ve İngiltere'nin açıklamalarının ardından geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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