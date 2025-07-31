Beylikdüzü'nde Yangın Paniği

Beylikdüzü'nde binaların arasında bulunan otluk yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından binalara sirayet etmeden söndürüldü.

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Yangın, saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü'nde Marmara Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bitişiğinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyük bir alana yayılırken site sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çevredeki binalara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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