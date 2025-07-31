Beyoğlu'nda Eğlence Mekanında Korkutan Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda eğlence mekanının çatısında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

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Beyoğlu'nda Eğlence Mekanında Korkutan Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi
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Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta yer alan 4 katlı binadaki eğlence mekanının çatı katında saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk dildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatı katındaki yangın büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında eğlence mekanında bulunan vatandaşlar da tedbir amaçlı olarak binadan tahliye edildi.

Yangın nedeniyle eğlence mekanında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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