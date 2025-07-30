Edirne'den Acı Haber! Bir Asker Şehit Oldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, askeri araca bakım yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.

Edirne'den Acı Haber! Bir Asker Şehit Oldu
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün öğleden sonra görevli olduğu birliğinde askeri araca bakım yaparken meydana gelen kaza sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bakım esnasında seyir halinde olan bir kurtarıcı (çekici) aracın, uzman çavuşu fark edemeyerek arasında sıkıştırdığı iddia edildi.

Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaynak: İHA

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