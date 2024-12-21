Azerbaycan-Türkiye Sınırında 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer kentinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Azerbaycan-Türkiye Sınırında 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin internet sitesinde açıklama yaptı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kentinde olan ve saat 02.01'de kaydedilen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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